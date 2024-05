Marţi, 21 Mai 2024 (13:52:13)

Senatorul PNL de Suceava Constantin Daniel Cadariu a declarat că deputatul Gheorghe Șoldan a uitat să treacă în programul de dezvoltare a județului, pe care l-a prezentat luni, celebrul proiect „Suceava – utilități și mediu la standarde europene”, un proiect marca PSD, care a îndatorat peste jumătate din localitățile sucevene. Constantin Daniel Cadariu a subliniat că acest proiect este „cea mai mare țeapă financiară” a PSD Suceava pentru județ, prin care 60 de localități au fost înrobite pentru o perioadă de 25 de ani, printr-un credit extern de 86 de milioane de euro cu dobânzi exorbitante. „Vorbim de celebrul proiect <Inutilități și mediu> prin care PSD a înrobit 60 de primării, după care s-a spălat pe mâini de acest proiect. A fost nevoie de implicarea permanentă a președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a PNL și a parlamentarilor liberali suceveni pentru ca an de an cele 60 de primării să primească de la Guvern sumele necesare pentru plata ratelor și dobânzilor astfel încât să nu își blocheze complet activitatea. Și așa cum ne-au obișnuit cei de la PSD, și de această dată nu spun nimic de acest proiect, iar candidatul PSD pentru președinția Consiliului Județean vine în fața sucevenilor cu un program copy-paste, practic copiind tot ceea ce actualul șef al administrației județene a făcut sau deja a început pentru dezvoltarea județului”, a precizat senatorul PNL de Suceava. Constantin Daniel Cadariu a mai afirmat că după ce a răsfoit programul lui Gheorghe Șoldan și-a dat seama că acesta contrazice tot ceea ce a acuzat la adresa actualei conduceri liberale a județului, ba mai mult, confirmă faptul că Gheorghe Flutur face bine ceea ce face. „Luni de zile l-am auzit pe candidatul PSD că președintele CJ Suceava nu are nici o atribuție în construcția de autostrăzi. Astăzi îl văd că promite autostrăzi în județ, dar și șosele de centură, investiții uitate de PSD pentru județul Suceava și care, dacă nu ar fi fost președintele Gheorghe Flutur, nu ar fi pornit mult timp de acum înainte. Întregul lui program se bazează pe <vom face>, însă sucevenii trebuie să știe și cu siguranță știu că deja Gheorghe Flutur a făcut și face tot ceea ce candidatul PSD se laudă că va face în următorii patru ani”, a declarat Cadariu.