Luni, 18 Martie 2024 (10:37:17)

Sucevenii dornici să vadă un spectacol de teatru au ocazia de a urmări gratuit o premieră, luni, 18 martie, de la ora 18.00.

„Fiecare cu spațiul său” este un spectacol realizat de Trupa de teatru π (pi) a Colegiului Național „Ștefan cel Mare” în parteneriat cu Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava.

Spectacolul este o adaptare după un text de Teona Farmatu, regizat de Cătălin Ștefan Mîndru, un valoros actor, care trece acum la un alt nivel, cel de regizor.

Cătălin Ștefan Mîndru își prezintă viziunea sa artistică astfel:

„Suntem în situația în care părinții decid că singura soluție pentru susținerea financiară a familiei este un job peste hotare. Până aici, nimic de judecat și perfect justificat. Dar, din păcate, riscurile unei astfel de decizii sunt de multe ori ignorate. Salvarea financiară a familiei presupune și salvarea acelei familii? În cele mai multe cazuri, aceste decizii sunt luate în primii ani din viața copiilor. Anii copilăriei, anii adolescenței, în care bunicii rămân singurul sprijin emoțional și afectiv al acelor copii. Lipsa părinților în educația și creșterea copiilor nu poate fi suplinită în totalitate de dragostea, grija și afecțiunea bunicilor și nici de o situație financiară favorabilă.

Pe fondul frustrărilor acumulate, în cei 2, 5, 10, 20… de ani, dezechilibrele emoționale de până atunci se transformă treptat în destrămarea acelei familii. Relația părinte-copil ajunge să se rezume la doar o formă redusă de respect și toleranță. Din familia respectivă rămâne doar numele de familie, pe care copilul, adolescentul, viitorul părinte îl duce mai departe.

Nu am timp acum, sunt obosit, nu știu, vorbește cu maică-ta, vorbește cu taică-tu, ai note foarte bune, de ce nu ai note foarte bune, mama înțelege-mă, tata înțelege-mă, te rog, nu mai sunt un copil, am 20 și ceva de ani! 20 de ani? Dar când au trecut 20 de ani? Și eu unde am fost în ăștia 20 de ani?”

Distribuție: Laura Nestor, Iustina Manolache, Iulia Hrițac, Fabian Stanciuc, Dimitrie Ieremie, Larisa Babalean, Bianca Rotaru Ieremie, Simona Elena Roibu, Matei Rusu, Paula Maria Bolescu, Răzvan Cîmpan, Stefan Leonard Semeniuc, Denis Andrian, Șerban Constantin Ionașcu.

Intrarea este liberă.