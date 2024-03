Marţi, 12 Martie 2024 (17:35:06)

PNL mizează pe un cunoscut om de afaceri pentru câștigarea Primăriei comunei Mitocu Dragomirnei la alegerile locale care vor avea loc anul acesta. Este vorba despre Radu Aurelian Airoaie, care a fost lansat în mod oficial drept candidat al PNL pentru funcția de primar în comuna Mitocu Dragomirnei. Radu Aurelian Airoaie are 47 de ani, este căsătorit și are doi copii, un băiat, Ioan Ovidiu, și o fată, Ana-Maria Bianca, ambii majori. Airoaie conduce cu succes o firmă de transport, o afacere de familie care în fiecare an de la înființare a funcționat doar pe profit și în care au fost cooptați și fiul candidatului PNL și fratele acestuia. Radu Aurelian Airoaie este la al doilea mandat de consilier local în Mitocu Dragomirnei și a precizat că își dorește ca, după ce a performat ca antreprenor, să aducă performanța și la nivelul administrației locale din această comună. El spune că experiența acumulată ca și consilier local l-a făcut să cunoască foarte bine care sunt nevoile comunei, ale cetățenilor și să-și contureze un plan de dezvoltare cât se poate de realist. Radu Aurelian Airoaie a spus că în primul rând, în calitate de primar își dorește să aducă normalitatea în comună și „să dispară teroarea la care sunt supuși cetățenii”. „În prezent cetățenii nu au voie să vorbească, iar dacă cineva a avut cumva curajul să spună că ceva nu e făcut bine în localitate sau să emită vreo idee pentru dezvoltarea comunei este catalogat ca fiind împotriva primarului. Or, criticile te fac să fii mai bun, nicidecum laudele. Acest mod în care sunt tratați oamenii trebuie să dispară. De acest tratament au beneficiat și consilierii locali. Deliberativul local nu a fost consultat niciodată, spre exemplu, cu privire la nivelul taxelor și impozitelor locale. Ni s-au pus totdeauna pe masă proiecte care trebuiau doar votate. Nu s-a ținut cont de părerea noastră cel puțin în ultimii patru ani”, a declarat candidatul PNL pentru Primăria Mitocu Dragomirnei. El a subliniat faptul că foarte multe proiecte pentru care s-au plătit deja studii de fezabilitate și proiectarea zac în momentul de față în sertare, fără a se ajunge să fie puse în practică. „Mai mult, sunt foarte mulți oameni care au de recuperat terenuri încă din 1990, sunt mulți oameni care au hotărâri judecătorești definitive care nu sunt puse în aplicare din diferite motive. Pe lângă acest lucruri care trebuie îndreptate pentru a recâștiga încrederea cetățenilor în actul administrativ am conturat o strategie de dezvoltare a comunei în care motorul vor fi fondurile europene”, a mai spus Radu Aurelian Airoaie. El a adăugat că își dorește să câștige funcția de primar deoarece „este timpul să ne luăm comuna înapoi”.