Cupa Sucevei la lupte greco-romane pentru copii a avut parte de tribune pline

Luni, 4 Martie 2024 (19:28:43)

Cupa Sucevei la lupte greco-romane organizată de Asociația Progresistă Pro Excelență, în parteneriat cu Asociația Județeană de Lupte, a fost o reușită din toate punctele de vedere. Îmbucurător a fost faptul că tribunele sălii Unirea au fost pline, lucru care nu se întâmplă foarte des la asemenea gen de competiții. Copiii prezenți pe saltelele de concurs au simțit astfel că iau parte cu adevărat la o competiție importantă, ca să nu mai vorbim de surprizele puse la cale de organizatori, care i-au vizat nu numai pe participanți, ci și pe spectatori.

Suntem siguri că cei 110 sportivi de la cluburi precum Ceahlăul Piatra Neamț, CS Botoșani, CSM Medgidia, AS „Micul Luptător” Călărași, Academia de Lupte „Ghedeon” Ipotești, Zimbrul Siret, CSM Bucovina Rădăuți, CSȘ Rădăuți, LPS Suceava și CSM Suceava au rămas cu o amintire plăcută de la acest turneu și abia așteaptă să revină la ediția următoare.

„Cupa Sucevei exista și înainte la nivel județean, însă cu ajutorul Asociației Pro Excelență și al lui George Andronic, fost luptător de-al nostru, în prezent om de afaceri, am reușit să ducem întrecerea la un alt nivel. Peste o sută de sportivi au concurat la Suceava, jumătate cât la un campionat național. Am rămas impresionat de această prezență masivă pe tablourile de concurs și ne bucurăm că am putut să promovăm astfel acest frumos sport care are o tradiție importantă în zona noastră. Trebuie precizat că oaspeții noștri nu au venit în Bucovina doar pentru sport, ci au dorit să viziteze și atracțiile locale, în frunte cu Cetatea de Scaun”, a declarat reputatul antrenor Valerică Gherasim, directorul tehnic al competiției.

Invitat de onoare al evenimentului a fost marele Ilie Matei, vicecampion olimpic în 1984 la Los Angeles, multimedaliat la Europene, campion mondial universitar și dublu campion balcanic.

Întrecerea, care s-a derulat sub mottoul „Îndrăznește să visezi. În inima fiecărui copil se ascunde un campion”, a avut în program concursuri de copii (născuți între anii 2014 și 2016 - categoriile de greutate 30, 40, 50 și 60 de kilograme), juniori IV (născuți între anii 2011 și 2013 - categoriile de greutate 32, 36, 40, 44, 52 și 56 de kilograme), și juniori Under 15 (născuți în anii 2009 și 2010 - categoriile de greutate 38, 52, 57, 62, 68 și 75 de kilograme).

„Vrem să vă transmitem un uriaș <Mulțumesc!> din partea Asociației Progresiste Pro Excelență și a Asociației Județene de Lupte tuturor celor care au fost implicați în organizarea acestui eveniment extraordinar. Fie că ați fost suporteri entuziaști, sportivi plini de curaj, antrenori inspirați, arbitri corecți, sponsori generoși sau implicați în organizare, fiecare dintre voi a contat foarte mult și a contribuit la succesul acestei competiții.

Și pentru cei norocoși care au câștigat voucherele la tombolă, vă informăm că acestea pot fi folosite exclusiv la magazinul Fornetti din centrul Sucevei al firmei Iorgos situat pe esplanada pietonală din fața Casei de Cultură. Și cel mai fain lucru este că aceste vouchere nu expiră niciodată, așa că le puteți folosi oricând fără grijă! Vă suntem recunoscători pentru toată energia pozitivă pe care ați adus-o și pentru atmosfera incredibilă creată împreună.

Asociația Progresistă Pro Excelență este o organizație non-profit dedicată descoperirii și sprijinirii copiilor talentați, oferindu-le posibilitatea de a-și finaliza studiile și de a deveni modele morale în societate. Prin intermediul acestei asociații, copiii cu potențial excepțional primesc sprijin financiar pentru a-și valorifica talentele și a-și atinge potențialul. Noi credem că fiecare copil are dreptul la educație, indiferent de condiția sa socială, iar educația reprezintă cheia pentru dezvoltarea sa ca individ”, a declarat directorul de concurs George Andronic, care a dorit să mulțumească pentru sprijin sponsorilor Iorgos Impex, Ela General Com, Boga Oscar Cleaning, Tudia Lactate, Evesicran Com, Inter Conti, Termohabitat, Ceragem Suceava, Club Story și Urban.

Disciplina lupte greco-romane este un sport cu o istorie frumoasă în județul Suceava și a produs de-a lungul timpului mari campioni, adevărate legende, precum Ștefan Rusu, Ilie Matei, Ioan Grigoraș, Ion Irimiciuc, Ovidiu Croitoru sau George Rotari, ce au adus cinste României pe marile arene internaționale.