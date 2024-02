Vineri, 16 Februarie 2024 (11:23:31)

Prof. univ. dr. Mihai Dimian va ocupa funcția de rector al Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava (USV)., în urma alegerilor care au avut loc joi. Candidatura sa a fost unică, el întrunind marea majoritate a voturilor exprimate pentru funcția de rector.

Din cei 420 de alegători care au avut drept de vot la alegerile de joi din USV, 89,28% și-au exprimat opțiunea. Potrivit unor surse din cadrul comisiei de numărare a voturilor, 90,13% din voturile exprimate au fost favorabile prof. univ. dr. Mihai Dimian, care a devenit astfel noul rector al universității din Suceava. Fostul rector, prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, nu a mai candidat pentru un nou mandat.

Profesorul universitar doctor Mihai Dimian a ocupat funcția de prorector al USV începând cu anul 2012, iar în cursul anului 2018 a fost și în funcția de rector interimar, în perioada mandatului de ministru al prof. univ. dr. ing. Valentin Popa.

Din funcția sa el a dat un imbold important cercetării în universitatea suceveană, echipele de cercetători și studenți implicați în acest tip de activități înapoind societății care i-a format importante invenții utile comunității. Pentru întreaga sa activitate, noul rector USV, prof . univ. dr. Mihai Dimian, a primit titlul de Cetățean de Onoare al Sucevei pentru merite științifice și profesionale, precum și pentru atragerea de noi investiții în zonă.

· Un nou program managerial pentru Universitatea ”Ștefan cel Mare”

Am reușit să vorbim cu rectorul USV, Mihai Dimian, care ne-a transmis gândurile sale în acest moment al carierei sale:

”Mă simt foarte onorat de aprecierea arătată de colegii mei și susținerea acordată de aceștia prin votul exprimat. Cred că pornim toți cu anumite așteptări. Și dumnealor pentru mine și poate și eu pentru dumnealor. Vom încerca pe parcurs să armonizăm toate aceste așteptări și ceea ce-mi doresc este ca oamenii să fie alături de universitate, atât cei din interior să simtă că aparțin acestei comunități și să-și îndrepte întreaga resursă de care dispun către această universitate, cât și cei din exterior, fie că vorbim de cei mai apropiați, cum sunt absolvenții noștri, fie că vorbim de locuitorii județelor Suceava, Botoșani și Neamț, fie tineri din întreaga țară sau străinătate. Ei trebuie să privească universitatea din Suceava ca o posibilă sursă de inspirație, ca un posibil partener de colaborare sau chiar de studiu și de cercetare. Sperăm că împreună să promovăm educația, pentru că ne aflăm totuși într-o regiune în care doar unul din zece are studii superioare, ceea ce e mai greu să conducă la o dezvoltare a societății, care se bazează totuși pe cunoștințe și tehnologii mai avansate și pe promovarea utilității cercetării.

Așa că îmi doresc în primul rând să pun în implementare ceea ce am prezentat în programul managerial, un program realizat cu ajutorul colegilor și al studenților din USV. Mi-a plăcut foarte mult că și alți colegi din țară, atât din zona universitară, din industrie sau administrație publică, au venit cu propuneri, au venit cu idei și deși planul poartă numele meu în mod oficial, în realitate el este un rezultat al interacțiunii cu sute de persoane, fiind și din acest motiv un plan care are peste 130 de măsuri, la care se adaugă submăsurile componente ale acestora, în ideea de a adapta universitatea către piața muncii actuale, dar și către piața muncii previzionată. Ne așteptăm la o nouă revoluție industrială și atunci studenții trebuie să fie pregătiți pentru ceea ce urmează. Planul se intitulează ”USV 4.0” și pentru că ne dorim ca această universitate să fie adaptată celei de a patra revoluții industriale (4.0). Pe de altă parte cred că universitatea trebuie să se orienteze mult mai mult către societate și am considerat că acestea trebuie să fie și așteptările societății de la noi, să ieșim din zona laboratoarelor, să ieșim poate din zona cercetării și să ne îndreptăm către societate, mai ales în această regiune mai puțin dezvoltată, pentru a ajuta la dezvoltarea socio-economică a regiunii.

Totodată ne dorim ca o componentă antreprenorială a universității, atât în pregătirea studenților, cât și în activitatea pe care o desfășurăm în fiecare zi, să fie mult mai prezentă și toate aceste schimbări să le facem treptat, printr-o tranziție cu pași mici care ne va duce spre acest scop.”

În cursul acestei seri vor fi făcute publice rezultatele alegerilor din USV, care vor fi afișate le site-ul USV, la secțiunea ”Alegeri”.