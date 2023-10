Joi, 19 Octombrie 2023 (12:10:29)

Prefectul județului, Alexandru Moldovan, s-a declarat nemulțumit de faptul că mașinile de mare tonaj circulă pe noul pod provizoriu din tuburi de la Milișăuți construit în râul Suceava, ca variantă provizorie după ce podul rutier de pe DN 2H a fost închis în dimineața zilei de joi. Alexandru Moldovan a spus că joi dimineață s-a deplasat la prima oră la podul provizoriu peste râul

Suceava din Milișăuți, el precizând că a constatat că deja constructorul a început activitatea pentru reabilitarea podului rutier. „Am discutat cu directorul Secției de Drumuri Naționale Suceava și cu inginerul de șantier despre etapele următoare, urmând să revin pe 30 octombrie pentru a vedea stadiul îndeplinirii acestora. Un alt aspect analizat a fost cel al siguranței circulației pe varianta provizorie, deoarece am vrut să mă asigur că au fost dispuse toate masurile pe care le-am solicitat în vederea prevenirii producerii unor accidente”, a declarat Moldovan.

El a arătat că a constatat faptul că în cursul zilei de joi nu erau asigurate condițiile de trafic impuse prin avizul reprezentanților poliției rutiere, nefiind respectate restricțiile de tonaj prevăzute. Moldovan a precizat că pe podul provizoriu pot circula autoturisme cu greutatea mai mică de 3,5 tone. „Personal, am asistat la situații când podul provizoriu a fost tranzitatde către vehicule grele, inclusiv tiruri. Am ridicat aceste chestiuni echipajului poliției prezent în zona podului și am solicitat, telefonic, inspectorului-șef al IPJ Suceava și

șefului Serviciului Poliției Rutiere Suceava să analizeze și să dispună suplimentarea echipajelor de poliție în zonă”, a mai spus prefectul județului Suceava.

El a mai precizat că la finalul vizitei de la Milișăuți a discutat telefonic și cu șeful Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Iași, Ovidiu Laicu, căruia i-a solicitat să pună în aplicare măsurile identificate pentru respectarea restricțiilor de tonaj. „Nu ne mai putem permite întârzieri, vine iarna, trebuie să depunem, toți, potrivit atribuțiilor noastre, eforturi comune și susținute în vederea finalizării acestui obiectiv de investiții atât de important pentru infrastructura județului și pentru locuitorii zonei”, a încheiat Alexandru Moldovan.