Vineri, 29 Septembrie 2023 (13:30:27)

Eleva Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Oana Andreea Pintilie și-a adjudecat premii importante la Campionatul Național de Taekwondo desfășurat la Odorheiu Secuiesc, la finele săptămânii trecute.

Competiția i-a adus încă două distincții în palmares, reușind să se claseze pe locul al II-lea la individual și pe locul I cu echipa de triplu, la proba de Poomsae (proba tehnică).

Eleva ștefănistă vine din Iași și practică taekwondo de peste 9 ani, sport care a ajutat-o și în luarea deciziei de a urma colegiul militar.

„Taekwondoul m-a ajutat de mică să înțeleg ce înseamnă disciplina și autocontrolul. În clubul din care fac parte de mai bine de 9 ani, numit Taeback, am format o familie unită și mare. Când am ales Colegiul Național Militar am știut că totul va fi la fel ca în sportul pe care îl practic, că mă va ajuta să mă dezvolt pe plan profesional în cariera aleasă, cât să și leg relații pe viață”, a spus tânăra.

La rândul lor, reprezentanții colegiului au arătat că „Oana Andreea Pintilie demonstrează, încă de la începutul parcursului spre o carieră militară, că sub uniformă nu se regăsesc doar simpli elevi, ci și sportivi de excepție, copii care muncesc din greu pentru pasiunile lor. Rezultatele obținute de-a lungul timpului la concursurile și campionatele sportive la care a participat încununează munca, ambiția, determinarea și dorința de fi printre cei mai buni. Felicitări pentru rezultatele obținute!”