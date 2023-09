Comunicat de presă

Miercuri, 27 Septembrie 2023 (16:12:16)

Data: 11 Octombrie 2023

Locația: Auditorium Joseph Schmidt Suceava



Asociația iPlant.Today Sebeș are onoarea să vă invite la o dezbatere – simpozion, la Suceava!

Împreună cu gazdele noastre – Facultatea de Silvicultură Suceava, prin amabilitatea dlui Decan Dr. Inginer Ciprian Palaghianu, dorim să implicăm studenții și elevii într-o discuție constructivă pentru găsirea unor metode inovative pentru protejarea și dezvoltarea pădurilor viitorului.

Perspectivele climatice în continuă schimbare ne-au adus la momentul în care, împreună cu specialiști din domeniu, dorim să abordăm ultimele tehnologii în materie de plantat și protejat pădurile.

Ne vor onora cu prezența:

• Invitat special HE Deputy Head of Mission Eng. Mahra Ali Al- Shaya, Ambasada UAE București

• Facultatea de Silvicultură – Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava

• Colegiul Silvic Bucovina – Câmpulung Moldovenesc

• Facultatea de Știința și Ingineria Mediului – Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj

• Cercetător Ing. Silvic – Popa Andrei

• Elevi ai Colegiului „Ștefan cel Mare” Suceava

• Elevi ai Colegiului „Petru Rareș” Suceava

• Marius Bogdan Pislariu – inventator și antreprenor – Dubai

• Specialiști din domeniu, horticultori, ingineri silvici.

Dacă ești pasionat de natură și dorești să te implici, te așteptăm cu drag la eveniment!



Mulțumim pe această cale sponsorilor și partenerilor locali!



Căutăm voluntari – așteptăm mesaj dacă ești interesat(ă) să participi



Asociația iPlant.Today – Sebeș

Prin președinte Florin Ungureanu