Luni, 18 Septembrie 2023 (09:03:05)

Suceveanca Lavinia Maria Zamă, elevă în clasa a XII-a la Colegiul Național „Petru Rareș”, membră a Casei de Poezie „Light of ink” Suceava, a obținut recent un valoros premiu la Târgoviște, la Concursul național de poezie ,,Același cer ce nu e – Constantin Virgil Bănescu”, ediția a XIV-a.

Lavinia a obținut premiul Revistei „Observator cultural”, în valoare de 1.000 de lei. „Poezia a însemnat mai mult decât o simplă exprimare a stărilor, a devenit o vindecare și o gură de aer pur ce mă face să evadez din cotidian. Experiența aceasta m-a maturizat și mi-a deschis noi orizonturi, m-a făcut să văd lumea din altă perspectivă, în care și cele mai mici idei devin mărețe când sunt puse sub lumina reflectoarelor. Mă bucur că am participat la acest concurs, rezultatul nu face decât să mă ambiționeze să muncesc din ce în ce mai mult”, ne-a spus Lavinia Zamă.

După cum am aflat de la prof. Gheorghe Cîrstian de la Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, cel care coordonează clubul literar Casa de Poezie „Light of ink”, concursul de la Târgoviște, dedicat memoriei regretatului poet Virgil Bănescu, este organizat an de an, cu un devotament vrednic de admirație, de familia Bănescu. „Este una dintre cele mai generoase și mai empatice manifestări de acest gen. Președintele juriului este admirabilul poet și critic literar Octavian Soviany. Lavinia are privilegiul obținerii unui premiu deosebit de valoros, oferit de cea mai bună revistă de cultură din România. Alți membri talentați ai Casei de Poezie se află în proximitatea laureaților. Este o mare realizare a Casei de Poezie <Light of ink> resimțită de noi toți ca atare, cu imensă bucurie. Felicitări, Lavinia! Felicitări tuturor!”, a transmis prof. Gheorghe Cîrstian.