Miercuri, 16 August 2023 (18:10:00)

Deputatul PSD de Suceava Gheorghe Șoldan va oferi o excursie în București pentru 86 de copii premianți din comuna Baia. „Marți, de sfânta sărbătoare a Adormirii Maicii Domnului, am început ziua la Mănăstirea Putna, alături de colegii mei din PSD, unde am luat parte la Sfânta Liturghie oficiată de un sobor de preoți, în frunte cu arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, ÎPS Calinic. După liturghie, am ținut să fiu prezent la Zilele comunelor Satu Mare și Baia, două comune care au înflorit în ultimii ani datorită proiectelor și investițiilor realizate de cei doi primari, Toader Adrian Lavric și Maria Tomescu”, a declarat Gheorghe Șoldan. El a precizat că în prima capitală a Moldovei, la Baia, împreună cu primarul Maria Tomescu a premiat 86 de copii remarcabili pentru rezultatele lor meritorii la învățătură.

„Mi-am exprimat bucuria de a susține tinerii și am oferit un premiu special: o excursie la București, unde vor avea oportunitatea să descopere obiective importante, inclusiv Parlamentul”, a spus deputatul PSD de Suceava. El a subliniat faptul că personal crede cu tărie că tinerii sunt cea mai importantă resursă a României, motiv pentru care trebuie susținuți și încurajați în dezvoltarea lor personală, educație și participare activă în societate.