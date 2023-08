Miercuri, 9 August 2023 (15:53:05)

Un bărbat din Arbore care a fost judecat pentru că a furat și distrus parțial două camere de supraveghere montate de primărie pe străzile din comună și-a aflat miercuri pedeapsa finală. Ciprian Hrib a fost condamnat la un an de închisoare, dar pedeapsa este cu suspendare sub supraveghere. Soluția de la Curtea de Apel Suceava este definitivă și nu face decât să confirme decizia luată de magistrații de la Judecătoria Rădăuți, acolo unde s-a judecat inițial acest dosar. Pentru a documenta acest furt, s-a efectuat și o percheziție domiciliară la locuința lui Ciprian Hrib. Au fost găsite parte din bunurile sustrase, astfel că pe numele suspectului a fost emisă o ordonanță de reținere pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în arestul poliției județene, iar ulterior a fost judecat sub control judiciar. Cele două camere au fost recuperate, dar cum sunt parțial distruse nu pot fi utilizate. În momentul de față, Primăria Arbore are 26 de camere de supraveghere funcționale.