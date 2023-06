Sâmbătă, 24 Iunie 2023 (10:07:29)

Manifestările desfășurate în cadrul Universității ”Ștefan cel Mare” (USV) cu prilejul sărbătoririi a 60 de ani de învățământ superior la Suceava au culminat, în cursul zilei de vineri, cu festivitatea solemnă dedicată acestui eveniment important pentru instituția suceveană. În Aula Magna a universității au fost prezenți miniștri și secretari de stat, rectori ai celor mai multe universități din țară, personalități locale și județene, reprezentanți ai Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, întreaga conducere a universității sucevene, profesori și studenți ai instituției, care au asistat la evenimentul dedicat universității, prezentat în cea mai mare parte de Rectorul USV, prof. univ. dr. ing. Valentin Popa.

Surpriza evenimentului a fost prezentată chiar în debutul său, când prin intermediul unui scenariu pus în scenă de organizatori, în fața celor prezenți a apărut chiar Domnitorul Ștefan cel Mare, cu un mesaj pentru urmașii urmașilor săi de astăzi: ”Văd și aud că v-ați adunat aici la Suceava oameni vrednici, oamenii mei, lângă cetatea pe care atât am iubit-o. V-ați adunat ca să vă bucurați fieștecare dintre voi, de vorbele și de chipurile celorlalți.< >dar și pentru sfat nu de taină, ci ca să puneți țara la cale. Dar uitațivă în jur, lângă cetatea mea, la ani depărtare, e ridicată această altă cetate, a slovelor și al gândurilor. Cinstite Pârcălab al cetății ăsteia, semenii îți zic Rector, ți-am dat încrederea, ți-am dat sigiliul, ți-am dat cheile unor porți care trebuie să rămână veșnic deschise. Împreună cu cei care au bătut drumul științei și cunoașterii și au netezit calea a mii de învățăcei, ați făcut de la un an la altul lumină tot mai mare. Despre iubita mea Suceavă s-a auzit nu doar la Viana, Roma, Cracovia, ci și pe tărâmurile depărtate ale Asiei, Africii sau Americii. Mă îndrept spre tine Mare Logofăt, poporul îți zice ministru, ia aminte! Ei ridică aici nu lăcașuri, ci zidiri de gând! Cinste lor! Cunoaște-le dorințele, pune umărul la trebile lor. Acum se va vedea cum te apleci asupra trebilor școlii. Sfătuiește-te cu vistierul pe care-l văz în preajmă, adunați talerii, cântăriți bine! Preacinstiții mei urmași, oamenii mei de taină și oaspeți în cetatea pârcălabului meu. Slovele cele scrise în cărți vor rămâne veșnic, ca și mitul de a fi tot mai bun. Sunt mândru că în cetatea mea sunt astfel instruiți sute și mii de tineri, fete și băieți, făuritori de avuții și nu doar pentru neamul nostrum, ci și pentru multe alte neamuri, căci multe popoare și-au pus încrederea în sucevenii mei. Așa că vă îndemn:La fapte mari, urmașii mei!” Rolul interpretat de un actor al teatrului sucevean a impresionat prin aluziile făcute la personalitățile prezente în sală, descrețind frunțile participanților pe parcursul evenimentului.

Rectorul Valentin Popa a vorbit apoi despre începuturile universității sucevene în anul 1963,, ca institut de învățământ superior în actualul Colegiu Național ”Petru Rareș”. Sediul actual avea să fie dat în folosință în anul 1970, iar în timp suprafața campusului s-a extins de circa 4 ori. ”Primele profile de studiu cuprindeau atunci matematică- fizică, litere și istorie-geografie. Astăzi universitatea are 11 facultăți, peste 10.000 de studenți, din care peste 1.400 au domiciliul în afara granițelor, 460 de cadre didactice, 68 programe de licență, 43 programe de masterat, studii doctorale în 13 domenii, susținute de 71 de profesori conducători de doctorat”, a spus prof. univ. dr. ing.Valentin Popa. Completări despre activitatea și dezvoltarea universității sucevene au venit și din partea prof. univ. dr. ing. Adrian Graur, fost rector în perioada 2004-2012, care a vorbit despre începuturi:”În 1977, după doi ani petrecuți la Iași, am înființat la Suceava prima specializare în inginerie. Lucrurile au început să se dezvolte, mai ales după înființarea universității, la data de 7 martie 1990, cînd rector al instituției era profesorul univ. dr. ing. Emanuel Diaconescu. Am reușit mai târziu, în mandatul meu de rector, ca urmare a demersurilor făcute la nivel guvernamental, să obținem atribuirea în administrarea universității a 30 de hectare de la Academia de Științe Agricole și Silvice și am putut concepe noua dezvoltare a universității. Am avut oportunitatea aducerii din afară a unor cadre didactice competente, primul fiind Mihai Dimian în 2007, urmat de Aurelian Rotaru în 2010 și de profesorul Mihai Covașă în 2011, care a pus bazele Facultății de Medicină și Științe Biologice la Suceava”. La finalul alocuțiunii sale, fostul Rector Adrian Graur a primit din partea conducerii actuale Medalia Jubiliară 60 de ani a universității, în aplauzele celor prezenți.

S-a vorbit apoi de evenimentele importante petrecute la universitatea suceveană, precum vizita Președintelui României Klaus Iohannis și a președintelui Republicii Moldova, Nicolae Dimofte în anul 2015, un alt eveniment important petrecut aici fiind Conferința Plenurilor Curților Constituționale din Lituania, Republica Moldova și România, petrecut în același an. Cele mai de mândrie fapte pentru universitatea suceveană rămân însă cele legate de studenții instituției, ei rămânând întotdeauna în centrul atenției conducerii universitare.

Au transmis apoi mesajul lor Mădălina Lupu, student reprezentant în Consiliul de Administrație al USV și Sorin Avram, redactor al primului post de radio, Top 91, înființat în cadrul universității în anul 1991, el vorbind și de implicarea studenților între care regretatul Dan Coșman, la înființarea universității în anul 1990.

Mesaje de apreciere din partea conducerii ministerelor și a unor consorții universitare

Prezentă la festivitate, Ministrul Educației Ligia Deca a transmis mesajul ei legat de acest eveniment: ”Instituția de învățământ superior din inima Bucovinei a împlinit șase decenii de activitate academică neîntreruptă. Îi felicit pentru dedicare și investiție în calitate, inovare și internaționalizare, pentru a le oferi studenților climatul adecvat pentru dezvoltarea lor personală și profesională. Apreciez, în mod deosebit, eforturile comunității academice din ultimul deceniu de a crește vizibilitatea cercetării românești, reflectată printr-un număr impresionant de articole publicate în reviste de specialitate de prestigiu și printr-o cifră semnificativă de brevete. Le doresc colegilor din cadrul universității sucevene să își ducă la îndeplinire planurile de dezvoltare instituțională și să continue eforturile de atragere a finanțărilor nerambursabile, atât prin fonduri naționale, cât și europene. Studenților le transmit că instituția pe care au ales-o are mijloacele de care ei au nevoie pentru a se forma și pentru a deveni profesioniști în domeniul care îi pasionează. La mulți ani, Universitatea ”Stefan cel Mare”, Suceava!”

Au vorbit apoi despre performanțele conducerii universității sucevene Tudor Prisecaru, în calitate de secretar de stat în Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Peter H. Brown, consilier cultural al Ambasadei Americane în România și ambasadorul Ucrainei în România, Ihor Prokopchuk, care a mulțumit pentru sprijinul și implicarea universității sucevene în ajutorarea refugiaților ucraineni. Alocuțiuni frumoase și pline de umor la adresa spiritului de învingător al rectorului Valentin Popa au avut Sorin Mihai Cîmpeanu, Președintele Consiliului Național al Rectorilor și Gigel Paraschiv, Secretar de Stat pentru Învățământul Superior în cadrul Ministerului Educației, un vechi colaborator al lui Valentin Popa în perioada când lucrau umăr la umăr în conducerea ministerului. Nu au lipsit reprezentantul Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, directorul general Adrian Curaj și reprezentantul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, președintele Mădălin Octavian Bunoiu, care în cuvântările lor au apreciat calitățile de organizator și bun manager probate de-a lungul timpului de Valentin Popa.

Performanțele universității, apreciate de toți invitații evenimentului

Despre performanțele și implicarea universității sucevene în comunitate au vorbit apoi personalități politice județene, precum Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava, care a adresat o provocare universității pentru creșterea ritmului de dezvoltare a regiunii Nord Est, primarul Sucevei Ion Lungu, un vechi și constant colaborator al instituției de învățământ superior, mai ales prin implicarea în promovarea handbalului la Clubul Sportiv Universitatea Suceava. Au omagiat la rândul lor performanțele universitarilor suceveni președinții unor consorții universitare, între care Mihnea Cosmin Costoiu, fost ministru și reprezentant al Consorțiului ARUT și Constantin Bungău, de la Universitatea Oradea și din partea Consorțiului Academica Plus. Au vorbit despre realizările de top ale USV Marilen Gabriel Pirtea, reprezentant al Universității de Vest Timișoara și al Consorțiului Universitaria, Octavian Marius Crețu de la Facultatea de Medicină din Timișoara și reprezentant al Asociației Alianța Universitară G6-UMF, precum și Gerard Jităreanu de la Universitatea Științele Vieții din Iași, reprezentant al Consorțiului USAMV+USV, care a oferit conducerii USV o sculptură intitulată ”Lumină”. Despre colaborarea statornică între firma Assist Software și universitate a vorbit reprezentantul companiei, Gheorghe David, iar Preasfinția Sa Părintele Vicar Damaschin Dorneanu a apreciat apariția universității sucevene, ca un important pol în contextul învățământului din Moldova. Cu toții au oferit diplome de excelență instituției sucevene, odată cu urările de viață lungă și prosperă.

În cursul după amiezii în același spațiu a avut loc Consiliul Național al Rectorilor, iar seara a fost încheiată de o cină festivă și un concert Smiley, oferit studenților pe esplanada din fața universității.