Marţi, 30 Mai 2023 (14:03:04)

„Zestrea vicovenilor”, Colecția etnografică Vicovu de Sus, va fi expusă două zile la cea de-a IX-a ediție a Festivalului Național Concurs „Regina Sânzienelor”, în perioada 23 și 24 iunie 2023, la Vad Martin (Vicovu de Sus).

Inițiatorul și susținătorul financiar al festivalului, Dumitru Parasca, este și inițiatorul proiectului cultural Colecția etnografică Vicovu de Sus, el fiind fiu al satului.

„Vicovu de Sus este colțul de rai bucovinean în care mi-am petrecut copilăria și adolescența. Mamuca și tatuca. Așa le spuneam părinților mei. Frații mai mici se adresau fraților mai mari cu apelativul <bădie>. Omenia și respectul se cultivau în sânul familiei, iar apropierea dintre membrii comunității se putea observa prin folosirea diminutivelor numelor: Măriuța, Truț (Tuță), Petruț, Costică, Ionică... Erau câteva reguli bine definite la noi, în sat (satul Laura, comuna Vicovu de Sus). Hainele de biserică se numeau <de sărbătoare> (<de ținut>). În viața de zi cu zi, îmbrăcam <hainele de purtat>”, a povestit Dumitru Parasca.

· Un vis devenit realitate

Am mai aflat de la inițiatorul proiectului că el a fost primul care a deschis lada de zestre pentru Colecția etnografică Vicovu de Sus și a scos din ea „comorile pe care mamuca mi le-a lăsat”.

Dumitru Parasca și-a încurajat prietenii să i se alăture în acest demers, de a scoate la lumină zestrea vicovenilor. Așa s-a născut ideea de a realiza o Colecție Etnografică a Vicovului de Sus, un vis care a devenit realitate, o colecție de imagini care rămân mărturie peste timp.

„Mamuca cunoștea toate ritualurile sărbătorilor de peste an. Era o artizană recunoscută în sat: țesea la război (stative) tot felul de scorțare și paritare (covoare cu urzeală de lână sau bumbac și băteală din lână), țoluri, pânză, ștergare din in și cânepă, cu tot felul de motive și modele inspirate din folclor. Am avut acasă cultură de cânepă și de in. Am mers la baltă cu cânepa la topit, am melițat inul și cânepa și am urzit împreună cu mamuca. Copil fiind, doritor de ieșit la joacă, de alergat și cățărat prin copaci, nu-mi plăcea când eram pus să dau firele prin ițe și apoi prin spată, dar nu aveam de ales”, povestește promotorul proiectului.

„Mamuca” lui Dumitru Parasca cosea cămăși populare, carpete, batiste, torcea, lucra pământul și hrănea cu drag animalele din bătătură. „După ce sora mea, Maria, a crescut, o ajuta pe mamuca la toate treburile casei. Pe vremea aceea, fetele erau deprinse de la o vârstă fragedă să gătească, să aibă grijă de casă, dar și să coasă, să brodeze, să țeasă. Era obligatoriu să știe toate acestea, iar Maria a devenit, încet, încet, o artizană, foarte pricepută la brodat și la cusut”, a completat Parasca.

· Colaboratori

Alături de Dumitru Parasca, în realizarea Colecției etnografice Vicovu de Sus au contribuit Liliana Ursachi, Elena Schipor, Maria Chira, Liliana Ungurean, Despina Bodnar, Elena Ursachi, Geta Cornea, Elena Cornea, Maria Georgeta Burlică, Dorina Chirilă, Viorica Nistor.

Acești oameni ne-au spus că se simt datori comunități în care s-au format, vor să-și cinstească înaintașii și pe cei care păstrează în lăzile lor de zestre comori neprețuite: costume populare, paritare, covoare, țoluri, ștergare..., toate țesute de mâinile pricepute ale bunicilor, mamelor, surorilor etc.

Organizatorii transmit mulțumiri și altor oameni care s-au implicat în proiectul de la Vicovu de Sus: Petru Bodirlau, Marian Iftimiu, pr. Ștefan Irina (care a deschis porțile căsuței de poveste în curtea căreia s-a desfășurat ședința foto cu minunatele costume populare), Grupul „Sânzienele Bucovinei”, coordonat de Dumitru Parasca, Ansamblul „Flori Vicovene”, coordonat de interpreta de muzică populară Liliana Ursachi, susținut de educatoarea Elena Schipor.

„Alese mulțumiri fotografului Marian Pricope, care mi-a fost alături la toate proiectele pe care le-am realizat (foto/video). Mulțumim domnului primar al orașului Vicovu de Sus, Vasile Iliuț, care ni s-a alăturat la această acțiune.

Colecția etnografică Vicovu de Sus va fi expusă pe 23 și 24 iunie 2023, la cea de-a IX-a ediție a Festivalului Național Concurs <Regina Sânzienelor>, care se va desfășura la Vicovu de Sus (Vad Martin), unde sunteți așteptați în număr cât mai mare, și unde vă așteaptă multe surprize”, a mai transmis Dumitru Parasca.