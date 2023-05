Marţi, 23 Mai 2023 (11:09:52)

65 de tineri voluntari din cadrul Asociației Tinerilor Ortodocși Suceveni (ATOS) au participat recent la o campanie de întreținere (gospodărire de primăvară) a Viei Transilvanica, între Mănăstirea Putna și Mănăstirea Sucevița. Însoțiți de pr. Justinian-Remus A. Cojocar, voluntarii au pornit la drum de la Mănăstirii Putna, unde s-au închinat mai întâi și i-au cinstit pe Sfinții Ștefan cel Mare, Iacob Putneanul și Sila, Paisie și Natan. Nu a fost un traseu foarte ușor. Tinerii au depus un efort și au parcurs traseul de 8 km, pe care Asociația Tinerilor Ortodocși Suceveni (ATOS) îl are în grijă, pr. Justinian-Remus A. Cojocar fiind „părinte adoptiv responsabil”.

S-au împrospătat marcajele, s-au revopsit pietrele din jurul bornelor și s-a înlăturat vegetația din jurul lor pentru o mai bună vizibilitate. Fixate bine sunt și plăcuțele cu texte din părinții sfinți ai Bisericii și din gânditorii lumii. „S-au primit foarte multe aprecieri pentru inspirata alegere de a amplasa aceste citate pe traseu, fiind motivante, optimiste și care duc cu gândul la Dumnezeu care a creat totul frumos și la natura care e darul lui Dumnezeu pentru noi”, a spus pr. Cojocar. Din kilometru în kilometru sunt bornele de andezit cu însemnul Via Transilvanica. Marcajele sunt vizibile atât pe borne, cât și pe copaci și pe stâlpi, dar și pe panourile care se întâlnesc pe traseu. T portocaliu într-un cerc de aceeași culoare este semnul care arată că traseul este Via Transilvanica. Am aflat de la tinerii voluntari că potecile se prezintă foarte bine, sunt accesibile, negăsindu-se copaci doborâți sau maluri ale pârâului prăbușite. Tinerii s-au bucurat că pe tot parcursul drumului au găsit curățenie, înlesnindu-le astfel munca de strângere a gunoaielor. „Vă îndemnăm să parcurgeți traseul de drumeție, o adevărată porție de sănătate: aer curat, promenadă în natură și relaxare. Via Transilvanica este un traseu de drumeţie din ţara noastră, care leagă Mănăstirea Putna de fluviul Dunărea, până la Drobeta-Turnu Severin şi străbate regiunile istorico-culturale: Bucovina, Ţinutul de Sus, Terra Siculorum, Terra Saxonum, Valea Mureşului, Terra Daco-Romana şi Valea Cernei, străbătând judeţele: Suceava, Bistriţa-Năsăud, Mureş, Harghita, Braşov, Sibiu, Alba, Hunedoara, Caraş-Severin şi Mehedinţi. Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru că ne-am întors cu toții sănătoși și pentru vremea bună. Mulțumim pentru binecuvântare Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Mulțumim tinerilor voluntari ATOS pentru implicare, dăruire și osteneală”, a completat, la finalul călătoriei, pr. JustinianCojocar.