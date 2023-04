Miercuri, 5 Aprilie 2023 (14:07:40)

Iarna a luat pe nepregătite autoritățile și pe drumari. În cursul zilei de marți pe mai multe porțiuni de drum din diferite zone ale județului s-a circulat extrem de dificil și au existat inclusiv blocaje, aspect care în raportările oficiale ale Prefecturii Suceava, spre exemplu, nu apare. Una din situațiile de acest fel s-a înregistrat pe drumul național 2K, care leagă Milișăuți de Iaslovăț. Unul dintre șoferii prinși în iadul alb ne-a trimis mai multe fotografii, dar și o mărturie despre trafic și ”implicarea” drumarilor și a polițiștilor.

”Am zis să vă trimit și eu câteva poze din același loc (n.a. – locul unde în șanț a intrat o mașină de Poliție) și voiam să mai și specific faptul că am fost în acel loc de când s-a blocat prima mașină și am rămas până când s-a deblocat drumul, dar nu cu ajutorul autorităților. Autorități care stăteau frumos în mașină, la căldură. Ei n-au pus efectiv piciorul pe drum să ajute sau măcar să dirijeze traficul care circula pe o singură bandă. Tot noi, cei care eram prinși acolo, am dirijat și traficul din ambele direcții de mers ca să nu se formeze cozi prea mari, în timp ce domnii polițiștii așteptau cuminți în mașină să le vină rândul să treacă. Să nu mai zic că echipajele de deszăpezire au venit după o oră, timp în care cei blocați ne-am ajutat unul pe altul să scoatem mașinile din șanț pentru a debloca drumul”, ne-a transmis unul dintre cititorii cotidianului nostru.

