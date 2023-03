Marţi, 28 Martie 2023 (10:05:35)

Lucrările la Centrul de servicii sociale integrate de la Siret-Mănăstioara au fost finalizate și recepționate, luni, de o comisie formată din reprezentanți ai Inspecției de Stat în Construcții și ai unor servicii din Primăria Siret - Direcția Tehnică, Serviciul Urbanism, Biroul de implementare proiecte și Direcția de Asistență Socială. „În urma verificărilor, comisia a dat undă verde acestei recepții”, a declarat primarul orașului Siret, Adrian Popoiu.

Potrivit primarului, în etapa următoare se vor furniza dotările și echipamentele - mobilier și echipamente pentru birouri și sala de activități, dotări pentru cabinetul medical etc., iar angajații Direcției de Asistență Socială Siret vor planifica activitățile ce urmează să demareze în acest centru. Centrul de servicii sociale integrate va fi utilizat de Direcția de Asistență Socială care, prin cei 29 de angajați (medici, asistenți medicali, personal de specialitate), va derula mai multe activități în beneficiul persoanelor vârstnice, defavorizate, cu venituri mici sau cu puține posibilități de integrare. Aici se vor desfășura activitățile curente ale Direcției de Asistență Socială, precum cele de monitorizare, informare, consiliere etc.; activități ale echipei mobile care va asigura servicii specifice și în același timp va îndruma persoanele vârstnice și cele cu dizabilități către alte servicii care vor fi oferite în cadrul centrului (kineto-terapie, consiliere psihologică, terapie ocupațională etc.); consiliere psihologică, consiliere juridică și servicii de informare și consiliere pentru persoanele defavorizate.

De asemenea, centrul oferă beneficiarilor servicii de recuperare/reabilitare precum kineto-terapie, fizioterapie, gimnastică medicală, terapie ocupațională, psihoterapie, psihopedagogie, logopedie, podologie, conform nevoilor existente în comunitate, precum și controale medicale de rutină.

Primarul Adrian Popoiu a subliniat că pentru consultații medicale necesare persoanelor defavorizate cu probleme de sănătate vor fi invitați medici de specialitate, cum ar fi oftalmologi, neurologi, ortopezi etc, dar și medici de familie interesați să-și desfășoare activitatea în cadrul centrului social multifuncțional pentru a încuraja populația cartierului Mănăstioara să-și îngrijească sănătatea.

Beneficiarii de servicii sociale vor putea participa și la activități culturale periodice organizate în parteneriat cu Centrul Cultural Siret și cu școlile din orașul Siret și împrejurimi, precum și la activități recreative și sportive. Valoarea investiției este de aproximativ 200.000 de euro, bani europeni din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, prin Grupul de Acțiune Locală „Codrii Herței”.