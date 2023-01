Marţi, 31 Ianuarie 2023 (15:37:17)

Zilele trecute, sala „Ioan Soter” din cadrul Centrului Național Sportiv „Lia Manoliu” din Capitală a fost gazda Cupei RMA la atletism, competiție rezervată seniorilor, tineretului, juniorilor, plus Masters. Printre laureații întrecerii s-a aflat sportiva câmpulungeană Mădălina Sîrbu, care s-a impus în probele de 1.500 și 3.000 de metri atât la seniori, cât și la tineret. Un alt atlet antrenat de Erzilia Țîmpău, este vorba de Cosmin Nisioiu, s-a clasat pe locul al doilea în proba masculină de 800 de metri, la doar trei sutimi de locul întâi.

„Începutul sezonului indoor este unul promițător. La primul concurs din acest an am reușit un rezultat bun, pentru ca apoi, la Cupa RMA, să câștig cursele la care am participat cu record personal. Prin muncă, am încredere că voi izbuti să-mi depășesc din nou limitele în concursurile ce vor urma în 2023”, a declarat Mădălina Sîrbu, care a dorit să mulțumească pentru sprijin antrenoarei Erzilia Țîmpău, Primăriei Câmpulung Moldovenesc, Clubului Sportiv Municipal „Rarăul”, sponsorului Goldnutrition România, Restaurantului „La Papa Bun” din Câmpulung Moldovenesc și Clinicii de Fizioterapie „Recovery Point”.