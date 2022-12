Duminică, 11 Decembrie 2022 (14:18:28)

Aproape 300 de copii și tineri au participat sâmbătă, 10 decembrie 2022, la două spectacole de Crăciun, organizate de Bucovina Dance Studio, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava. Evenimentul s-a bucurat de un public numeros, care a apreciat şi aplaudat efortul făcut de toţi copiii şi tinerii care au evoluat pe scenă, dar şi de instructorii lor.

Spectatorii au urmărit un adevărat regal al dansului, fiind puse în scenă momente coregrafice deosebite de balet, dans sportiv, dans modern, dans contemporan și street dance, momente diversificate, unele pline de graţie şi eleganţă, altele dinamice şi foarte energice, puse în scenă de instructorii Bucovina Dance Studio, alături de micuţii şi talentaţii dansatori.

Spectacolele au avut un titlu sugestiv: „Grinch a furat Crăciunul” și au fost concepute și organizate de Clubul de Dans Sportiv Bucovina Dance Studio din municipiul Suceava, club ce își desfășoară activitatea de aproape zece ani, organizând periodic numeroase evenimente: spectacole, flashmob-uri, tabere de dans, competiții naționale de dans sportiv, dar și workshopuri.

În aplauzele publicului, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava, într-un decor de poveste, s-au desfășurat momente coregrafice spectaculoase, îmbinate într-un spectacol tematic, cu o regie bine studiată și cu personaje atent alese, precum Moș Crăciun, spiriduși, reni, oameni de zăpadă, fulgi de nea, dar și personajul principal, „Grinch”, un personaj haios, menit să aducă zâmbete pe fețele spectatorilor.

Președinta Asociației „Clubul Sportiv Bucovina Dance Studio”, Alexandra Ungurean, ne-a spus, la finalul celor două evenimente dedicate Crăciunului, în care „actorii” au fost copii și tineri suceveni foarte talentați: „Ne bucurăm că am reușit să organizăm spectacole deosebite. Atât copiii, cât și părinții au fost extrem de încântați de acest proiect, fiind cel mai mare spectacol organizat de noi după perioada de pandemie, pe care am traversat-o cu toții. Le mulțumim tuturor celor care au contribuit la reușita acestui spectacol și promitem evenimente din ce în ce mai frumoase. Cu emoții, dar și cu mult entuziasm, toți cei prezenți, de la mic la mare, am mai adăugat cutiuței cu amintiri o seară de poveste”.