Miercuri, 5 Octombrie 2022 (13:17:54)

Obligat să ia o pauză forțată din cauza unei accidentări serioase, ruptură parțială de tendon, multiplul campion național și internațional de box Dumitru Vicol a revenit în ring zilele trecute, în cadrul unei gale profesioniste găzduite de orașul spaniol Granada. Come-back-ul a fost unul spectaculos, pugilistul care a împlinit 26 de ani chiar în ziua apariției acestui articol izbutind să-și doboare adversarul, nicaraguanul Reynaldo Mora (38 de ani, 73 de meciuri la profesioniști), prin KO în prima repriză.

„Mă bucur pentru ca am revenit in ring și am reușit să o fac într-o asemenea manieră. Trag tare zilnic la antrenamente împreună cu noul meu staff din Spania, iar munca depusă dă roade. Promotorul meu m-a asigurat că până la sfârșitul anului voi lupta pentru o centură intercontinentală, însă eu visez și mai departe. Pe această cale, doresc să mulțumesc oamenilor care îmi sunt alături și mă susțin, în special sponsorilor Solviluc, Gridoma, Fiterman Pharma, Tarsin, Automotive Albaca și Global Design Suceava”, a declarat Dumitru Vicol.

Component al lotului României, acesta a reprezentat ani la rând, cu mândrie, orașul Suceava la competițiile desfășurate în țară și în străinătate.