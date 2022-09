Vineri, 16 Septembrie 2022 (14:50:59)

Centrul Județean de Excelență (CJEx) Suceava dă startul înscrierilor pentru grupele de performanță ce vor funcționa în acest an școlar.

Începând cu dată de 12 septembrie, până în dată de 29 septembrie, elevii se pot înscrie la cursurile și proiectele ce fac parte din oferta educațională a centrului în anul școlar 2022-2023.

Cursurile oferite în acest an sunt: limba și literatură română (liceu și gimnaziu); matematică (liceu și gimnaziu); fizică (liceu şi gimnaziu); astronomie și astrofizică (liceu); chimie (gimnaziu şi liceu); biologie (liceu).

La acestea se adaugă două proiecte inițiate la nivel local privind pregătirea teoretică, pregătirea pentru examene, dar și dezvoltarea personală a elevilor din învățământul liceal, după cum urmează: “Psihologie pentru examene” (coordonator profesor Laurența Hacman, Colegiul Național “Mihai Eminescu” Suceava) și “Clubul de debate - Logică în activități de dezbatere și argumentare” (coordonator inspector școlar, profesor Cezar Anuței, IŞJ Suceava).

CJEx este condus de prof. Gabriela Scutaru.

· Procedura de înscriere

Elevii ce au frecventat cursurile CJEx Suceava în anul școlar precedent se înscriu doar pe baza cererii completate și transmise către CJEx la adresa cex_sv@isj.sv.edu.ro. Nu este nevoie de alte documente de înscriere. În cazul elevilor ce se înscriu pentru prima dată la cursurile CJEx, ei trebuie să transmită documentele solicitate în format scanat sau pdf la adresa de e-mail cex_sv@isj.sv.edu.ro. Lista documentelor și alte detalii pot fi consultate pe https://www.cexsv.ro/, la telefon 0230/551342 sau e-mail cex_sv@isj.sv.edu.ro.

Selecția elevilor se realizează pe baza documentelor ce însoțesc cererea de înscriere, a scrisorii de recomandare din partea profesorului la clasă al elevului candidat și în baza unui test inițial cognitiv la disciplină (după caz). Desfășurarea etapelor de selecție va avea loc în perioada 3-6 octombrie și va fi anunțată punctual.

Potrivit reprezentanților instituției, ”anul școlar 2022-2023 marchează cel de-al doilea an de funcționare a CJEx Suceava, instituție tânăra ce trebuie să facă eforturi pentru a-și consolida locul binemeritat între instituțiile de învățământ sucevean. Anul școlar precedent, deși a însemnat debutul activității noastre, s-a finalizat cu mai multe reușite decât am anticipat, ceea ce ne da speranțe să credem într-un nou an școlar mai bun, mai bogat în performanță”.