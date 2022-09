Marţi, 13 Septembrie 2022 (11:56:11)

Sucevenii sunt așteptați sâmbătă, 17 septembrie 2022, la o acțiune amplă de ecologizare organizată de Asociația BIOSILVA, în parteneriat cu Asociația Institutul Bucovina, care se alătură și în acest an mișcării sociale Let’s Do It, Romania!. „Mână de la mână, pentru o Românie mai bună!”, este deviza acțiunii din acest an.

La nivelul județului Suceava, coordonatorul campaniei este Florin Grădinariu, președintele Asociației BIOSILVA. Organizatorii Zilei de curățenie națională, programată sâmbătă, 17 septembrie 2022, la ora 10:00, pe esplanada Casei de Cultură din Suceava, lansează un apel către voluntarii dornici să se implice în noua ediție a acestui proiect, prin completarea formularului disponibil la adresa https://membership.letsdoitromania.ro/.

În Suceava, campania de ecologizare este reprezentată și în mediul online, pe pagina de Facebook Let’s Do It Suceava, acolo unde se vor transmite detaliile organizatorice și fotografiile primite de la participanții din toate colțurile județului.

Distribuirea sacilor menajeri și a mănușilor pentru acțiunea de sâmbătă se va face în funcție de numărul de voluntari estimat în documentele transmise de instituția dornică să participe la acțiune, la sediul de lucru al Asociației BIOSILVA din strada Zamca, nr. 17, Suceava, începând cu data de 14 septembrie 2022, între orele 10:00-16:00.

Toți voluntarii înscriși în campania de ecologizare Let’s Do It, Romania! vor primi diplome de participare, iar cadrele didactice adeverințe, în semn de recunoștință pentru implicarea și participarea acestora la Ziua Națională de Curățenie.

Pentru mai multe informații legate de această inițiativă, persoana de contact din cadrul Asociației Institutul Bucovina este Daniel Lungu – coordonator voluntari, tel.: 0755.816.926, e-mail: daniel.lungu@letsdoitromania.ro.

· „O planetă mai curată și mai puțin poluată”

Ediția 2021 a evenimentului Let’s Do It, Romania! a reunit peste 13.000 de participanți din comunitățile sucevene, uniți pentru un scop comun: „o planetă mai curată și mai puțin poluată”. Pe parcursul acțiunii, grupurile de voluntari s-au deplasat în mai multe zone din marile orașe și localitățile limitrofe, colectând, în saci menajeri, tone de deșeuri aruncate la întâmplare în natură.

Potrivit Asociației Let’s Do It, Romania!, proiectul este susținut în acest an de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Educației, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naționale, Apele Române și Romsilva. Tradiția organizatorică se află de această dată la ediția cu numărul 13, existând peste 190 de țări din întreaga lume care s-au alăturat mișcării în ultimul deceniu.

Organizatorii acțiunii din acest an speră că prin exemplul dat de miile de tineri care participă anual la misiunea de ecologizare „vom fi mai conștienți de impactul acțiunilor noastre asupra mediului, protejând și conservând biodiversitatea”.