Marţi, 2 August 2022 (16:26:10)

Iubitorii muzicii rock, dar și cei dornici să vadă concerte într-un cadru inedit – Cetatea de Scaun a lui Ștefan cel Mare, își pot rezerva de pe acum două zile în calendar – 19 și 20 august.

Festivalul de rock din Cetatea de Scaun a Sucevei revine, după o pauză impusă de pandemie, cu o nouă titulatură - „Cetatea de Rock a Sucevei”.

„Continuăm serile de rock din Cetatea de Scaun a Sucevei, cu o nouă provocare! Cu o nouă denumire, dar cu aceeași pasiune pentru promovarea muzicii rock, vă așteptăm să creștem festivalul mare!”, anunță organizatorul, Muzeul Național al Bucovinei.

Programul primei zile de festival rock aduce pe scenă pe: Citrix, E-AN-NA, E.M.I.L. și Marco Mendoza.

A doua seară de rock în Cetate: Old Brew Mob, Urma, Robin and the Backstabbers, Vița de Vie.

Două seri cu muzică bună, cu nume mari și trupe foarte bune, ritmuri rock, metal, folk metal, hard, grunge rock, ziduri, atmosferă electrizantă, aplauze, vibrații, negura nopții și negrul tricourilor - „let’s rock!”.

Pe durata festivalului, pe platoul Cetății de Scaun vor fi o zonă de camping păzită, cisternă cu apă potabilă și toalete.

Prețul biletelor este cel al taxelor de vizitare a Cetății - 4 lei/zi – elevi/studenți, 8 lei/zi – pensionari, 16 lei/zi – adulți.