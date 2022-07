Miercuri, 13 Iulie 2022 (11:57:47)

Reduceri de până la 70 la sută, la Iulius Mall Suceava, în cadrul Summer Sale. Ready to go, verde lime, dungile colorate, talia joasă, decupajele sunt câteva dintre tendințele pe care casele de modă internaționale le-au pregătit pentru colecțiile de primăvară-vară.

Ca să fiți mereu în pas cu ultimele apariții fashion din această vară, la Iulius Mall Suceava s-a dat startul Summer Sale, cu reduceri care ajung și până la 70%. „Vino și vezi ce ți-au pregătit brandurile tale favorite și keep it up în această vară, care se anunță a fi plină de superevenimente. 2022 este anul în care inhibițiile sunt lăsate în urmă, iar asta se vede și din noile colecții pentru vară. Iulius Mall Suceava lasă prețurile în urmă și te așteaptă să te bucuri de campania Summer Sale, unde brandurile afișează reduceri de până la 70% . Nissa, Bershka, Terranova, Kenvelo, Valerio Studio, Motivi, Colin`s și multe alte magazine propun ultimele outfituri gândite de designeri, la prețuri reduse”, transmit reprezentanții Iulius Mall Suceava.

Piesele sezonului, în materie de pantofi, sunt reprezentate de sandalele cu platformă sau cele care acoperă glezna, tocurile cu modele ieșite din tipare, iar bărbații sunt așteptați să încerce pantofii simpli. CCC, Sizeer, Skechers, Office Shoes, Medea, Deichmann și celelalte branduri de profil din Iulius Mall Suceava te întâmpină cu oferte de până la 60%. Și brandurile dedicate celor mici au reduceri de până la 50%. Jucăriile de la Noriel sunt reduse la jumătate din preț.

„Modul în care ne îngrijim tenul și atenția acordată produselor de skin-care sunt unul dintre topicurile principale anul acesta. Te așteptăm în locațiile Xpert Beauty, Mondo Kosmetik, Cupio, The Makeup Shop și Sephora, din Iulius Mall Suceava, să discuți cu specialiștii în domeniu, dar și să descoperi super promoțiile Summer Sale. Vara asta nu lăsa nimic la voia întâmplării! Accesorizează-ți ținutele de la brandurile tale favorite din Iulius Mall care au acum promoții! Splend`Or, Sabrini, Meli Melo, Atlantis Gold expun noile colecții, dar și oferte incredibile”, anunță cei de la Iulius Mall.

În Iulius Mall reducerile au ajuns și la Natur World, Sensiblu, Dr. Green, Top Shop, Samsonite, Cartofisserie și Dabo Donner. Merită să descoperiți Summer Sale.