Luni, 11 Iulie 2022 (10:20:11)

Doi tineri, unul în vârstă de 17 și unul de 24 de ani, au fost implicați în accidente rutiere, duminică, în timp ce se deplasau pe mopede. Ambii nu au permis de conducere și erau băuți, ceea ce spune totul despre gradul lor de inconștiență.

Primul accident în ordine cronologică s-a înregistrat în jurul orei 17.50, la Preutești. Un minor în vârstă de 17 ani, localnic, în timp ce conducea un moped pe drumul comunal din satul Basarabi, a acroșat cu oglinda dreapta o mașină parcată, cauză din care a căzut pe carosabil. Tânărul, care nu purta cască de protecție, a ajuns la Spitalul municipal Fălticeni, fiind diagnosticat cu traumatism cranio-facial și contuzii, fiind transferat la Spitalul Județean Suceava, pentru investigații suplimentare. Pe lângă faptul că nu are permis, tânărul avea concentrația de 0,74 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat. Polițiștii au deschis dosar penal pentru comiterea a trei infracțiuni, ”conducere fără permis de conducere”, ”conducerea unui vehicul neînmatriculat sau înregistrat”, și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Al doilea accident s-a înregistrat în jurul orei 22.30, pe drumul județean din Fântânele. Un tânăr în vârstă de 24 de ani, din Fântânele, în dreptul Căminului Cultural din localitate, a părăsit partea carosabilă și a intrat cu mopedul în coliziune cu capătul podețului ce face accesul în curtea căminului cultural. Tânărul a fost transportat cu o ambulanță la Spitalul Județean Suceava, unde a fost diagnosticat preliminar cu contuzie prin accident rutier și traumatism coloană cervicala. Tânărul de 24 de ani avea concentrația de 1,08 mg/l alcool pur în aer expirat și i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. În urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că tânărul nu posedă permis de conducere, pentru nici o categorie.

În acest caz s-a deschis dosar penal pentru două infracțiuni, conducere fără permis și conducere sub influența alcoolului.