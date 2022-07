Duminică, 10 Iulie 2022 (12:33:35)

Sâmbătă, 9 iulie, a fost o adevărată zi neagră pentru doi bărbați, ale căror autoturisme marca Mercedes au luat foc și au ars în întregime. Primul incident de acest fel a avut loc pe o stradă din satul Mihoveni, la orele prânzului. Proprietarul, un bărbat de 54 de ani din comuna Șcheia a observat că de sub capotă iese fum, motiv pentru care a oprit autovehiculul. A folosit stingătorul din mașină pentru a stinge flăcările, dar nu a reușit, așa încât a apelat la oamenii care locuiesc în zona respectivă. Aceștia au mai venit cu două stingătoare, dar nici așa nu a putut fi stins incendiul, care în scurt timp a cuprins tot autoturismul și s-a extins și la un gard in vecinătate. Între timp, la fața locului a fost trimis un echipaj al ISU Suceava, care a stins atât mașina, cât și gardul din tablă. Acesta s-a degradat pe o suprafață de 10 metri pătrați, iar mașina a ars în totalitate. Pompierii au stabilit că incendiul a plecat de un scurt circuit electric. Aceeași cauză a fost stabilită și pentru un incident similar care a avut loc sâmbătă seară, la Bălcăuți. Proprietarul, un bărbat de 24 de ani, din Horodnic de Jos, a sunat la 112 și a cerut ajutorul pompierilor. Bărbatul a observat că de sub scaunul pasagerului ieșea fum, motiv pentru care a coborât din autoturism, împreună cu pasagerul din dreapta. La locul incendiului a ajuns un echipaj din cadrul Gărzii de Pompieri Siret, care a stins flăcările, fără a mai putea salva ceva din mașină, pagubele fiind evaluate la 10.000 de lei.