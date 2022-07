Sâmbătă, 2 Iulie 2022 (17:17:37)

Câteva zeci de gospodari din mai multe zone ale județului Suceava au participat, astăzi, la un pelerinaj spre mormântul voievodului Ștefan cel Mare de la Mănăstirea Putna. Pelerinajul către prima ctitorie a lui Ștefan cel Mare a încheiat ediția de anul acesta a Programului Ștefanian. Gospodarii s-au adunat de la primele ore ale dimineții la poarta bucovineană de la intrarea în comuna Putna, de unde au plecat către mănăstire. Coloana de pelerini a fost condusă de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, alături de care s-au mai aflat primarul din Putna, Gheorghe Coroamă, vicepreședintele CJ Suceava, Niculai Barbă, administratorul județului, Irina Vasilciuc, dar și primarii altor localități, respectiv cel din Rădăuți, Bogdan Loghin, din Horodnic de Sus, Valentin Luță sau din Vicovu de Sus, Vasile Iliuț. Pe traseul către mănăstire, pelerinii au cântat imnuri dedicate lui Ștefan cel Mare, dar și cântece patriotice.

Ajunși la poarta Mănăstirii Putna, pelerinii au fost întâmpinați în sunete de buciume de starețul Velnic Melchisedec, care avea în brațe icoana lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Starețul mănăstirii i-a urat bun venit lui Gheorghe Flutur și celorlalți pelerini, amintind că astăzi se împlinesc 518 ani de la moartea marelui voievod dar și 30 de ani de la canonizarea lui Ștefan cel Mare. „Sunt 518 ani dar și 30 de ani de când Ștefan a fost așezat în icoană și în altar. Și ne bucurăm că ați venit astăzi la această măreață sărbătoare. Vă invităm împreună cu toții gospodarei Bucovinei. Dar nu sunt toți, sunt o parte. O parte de aici din partea românească. Mai avem și dincolo gospodari buni pe care îi așteptăm să vină”, a spus starețul Velnic Melchisedec. La rândul său, președintele Gheorghe Flutur, a spus că și cealaltă parte este „tot românească”.

Gheorghe Flutur a mai spus că „programul Ștefanian îl derulăm din 2017 și nici pandemia nu ne-a oprit. Sunt șase ani de evenimente frumoase, care încep întotdeauna de Sânziene pe 24 iunie și se termină astăzi, pe 2 iulie, la mormântul Marelui Ștefan. Evenimente care aduc aminte de realizările, de ctitoriile, de vitejia lui Ștefan cel Mare. Mai mult ca orcând aici la Putna eu cel puțin vin, dar mai multă lume vine să se încarce de românism, de energie pozitivă. Și dacă acum în conjunctura internațională cu războiul la graniță rugăciunea la mormântul lui Ștefan cred este cea mai bine venită. Ne aduce aminte de unitate de nevoia de unitate, de patriotism. un patriotism care să însemne respect pentru neamul românesc și pentru înaintașii noștri”. El a remarcat numărul foarte mare de pelerini care a venit astăzi la Mănăstirea Putna. „E normal să fie aici foarte mulți pelerini pentru că atrage județul Suceava, frumoasa Bucovină atrage, mănăstirile sunt un magnet, programele noastre atrag. De acum noi începem programul Pelerin în Bucovina pe mai multe rute, dar să nu uităm că kilometrul zero e la Putna. De aici pornește Via Transilvanica și Via Mariae două rute de turism care sunt sprijinite de programe internaționale și guvernamentale și eu cred că anii viitori va fi neîncăpătoare Putna de aceea trebuie să ne gândim inclusiv la parcări și la lărgirea drumului ca să ajungi aici”. După primirea la poarta mănăstirii, pelerinii au asistat la Sfânta Liturghie oficiată de Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, ÎPS Calinic, alături de Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcop al Basarabiei de Sud și Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.