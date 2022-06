Marţi, 14 Iunie 2022 (14:44:28)

Ziua Mondială a Donatorului de sânge este sărbătorită în fiecare an pe 14 iunie. La Centrul de Transfuzie Sanguină Suceava au fost invitați, marți, 14 donatori fideli pentru a li se mulțumi într-un cadru festiv pentru gestul lor umanitar. În topul donatorilor se află o suceveancă în vârstă de 51 de ani, care până acum a donat sânge de 100 de ori, ceea ce înseamnă în total 45 de litri de sânge și 300 de vieți salvate. Pe locul doi, cu 93 de donări, se află un bărbat în vârstă de 52 de ani, de asemenea din municipiul Suceava. Ambii și-au exprimat dorința de a rămâne anonimi. Bărbatul ne-a spus că prima dată a donat pentru mama sa. „Mama are grupa de sânge A2, eu tot A2, a avut nevoie de sânge și am mers și am donat. Apoi a mai avut nevoie o altă rudă și am început să donez permanent”, a declarat suceveanul. A făcut pauză doar în pandemie, din martie 2020 până în toamna aceluiași an. „Vin cu bucurie și mă simt liber, foarte liber după fiecare donare. E o senzație pe care nu ți-o dă nimic altceva. Sper să fiu sănătos și să donez cât mai mult timp posibil”, a mai spus acesta.

Directorul Centrului de Transfuzie Sanguină Suceava, dr. Maria Pilat, a declarat că, pe lângă donatorii onorifici, toți cei care au venit marți să doneze sânge au primit câte un dar – vouchere, pachete cu alimente și dulciuri. Acest lucru a fost posibil datorită sprijinului unor fundații și firme: Sânge pentru România, Lapterra, Ormedia, EGGER Group, Agenția Wedding Planner Suceava, Restaurant Padrino Suceava, Bazzil Restaurant, Băcănia Boierească, EcoOptic. În campania de donare s-au implicat, de asemenea, Fundația Umanitară ASSIST și mai multe instituții. „A fost o zi plină, ne bucurăm că am avut mulți donatori”, a spus dr. Pilat.

Datorită numărului mare de oameni care de Ziua Mondială a Donatorului de sânge au mers să doneze, programul de recoltare a fost prelungit până după-amiază. La sfârșitul zilei va fi comunicat numărul total al donatorilor și al instituțiilor care s-au remarcat prin numărul mare de persoane pe care le-au mobilizat în această acțiune umanitară.