Marţi, 14 Iunie 2022 (10:07:35)

Mai mulți elevi suceveni au fost premiați la „Concursul Naţional „Made for Europe”, ediția a XIV-a, desfășurat recent la Târgoviște. Inspectorul școlar general, prof. Grigore Bocanci, a declarat într-o conferință de presă că la etapa națională a concursului din acest an au participat 4 elevi: un elev de la Colegiul Tehnic ,,Lațcu Vodă” Siret, cu produsul final „Orașul ideal ” - ,,Demain, ma ville”, un elev de la Liceul Tehnologic ,,Iorgu Vârnav Liteanu” Liteni, cu produsul final „Digital Book” - ,,Famous Love Stories“, un elev de la Colegiul Economic ,,Dimitrie Cantemir” Suceava, cu produsul ,,Minighid suport pentru predarea CDL-urilor- program SAGA în contabilitate“, și un alt elev de la Colegiul Național ,,Mihai Eminescu” Suceava, cu produsul ,,Joc didactic video” - ,,Math and music“. Trei din aceste lucrări au fost premiate: Premiul I

i-a revenit elevului Gheorghită Alexandru, de la Colegiul Național ,,Mihai Eminescu” Suceava; Mențiune - elevul Tofan Alexandru Cosmin, de la Colegiul Economic ,,Dimitrie Cantemir” Suceava, Mențiune – eleva Moisii Raluca Maria, de la Liceul Tehnologic ,,Iorgu Vârnav Liteanu” Liteni.

Inspectorul școlar general, prof. Grigore Bocanci, a mai spus că, în fiecare an școlar, Ministerul Educaţiei organizează Concursului naţional „Made for Europe”, în vederea valorizării şi promovării experienţelor pozitive acumulate de unităţile de învăţământ preuniversitar în derularea proiectelor finanţate prin programele europene din domeniul educației și formării profesionale. Concursul are ca obiective: valorizarea produselor finale realizate de elevi și profesori în cadrul proiectelor finanţate prin programe europene; creşterea vizibilităţii produselor realizate în proiectele finanţate prin programe europene; sporirea calităţii produselor realizate în cadrul proiectelor finanţate prin programe europene prin stimularea creativității elevilor și profesorilor; crearea unui sistem alternativ de informare asupra produselor proiectelor finanţate prin programe europene; asigurarea de oportunităţi de promovare a produselor rezultate din proiectele finanţate prin programe europene; creşterea potenţialului de transferabilitate a produselor finale în alte contexte educaţionale; promovarea imaginii instituţiilor de învăţământ preuniversitar participante la concurs. Concursul „Made for Europe”, ediția 2022, a fost deschis elevilor din toate unitățile de învăţământ preuniversitar care au fost implicate în proiecte finanţate prin programele europene din domeniul educației în ultimii doi ani școlari (2019-2020, 2020-2021) și care au avut ca rezultate produse finale realizate în cadrul proiectelor implementate.