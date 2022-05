Marţi, 24 Mai 2022 (12:40:50)

Echipa GRASP, formată din elevi de la Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului și Colegiul Național „Dragoș Vodă” din Câmpulung Moldovenesc, a câștigat competiția de rovere lunare organizată de ROSPIN School și Romanian Science Festival.

Echipa suceveană a fost formată din șase elevi: Coperza Victoria, lider de echipă, Fazekas Cosmin - economist, Mintar Claudiu - inginer electronist, Moroșanu Ioan Teodor - programator, Moroșan Sebastian - inginer structural, toți elevi în clasa a XI-a la Colegiul „Alexandru cel Bun” din Gura Humorului, și Farcal Mihai Ștefan – inginer structural electronică, de la Colegiul Național „Dragoș Vodă” din Câmpulung Moldovenesc.

Echipa a fost mentorată și pregătită de Andreea Anastasiu, elevă în clasa a XII-a la Colegiul „Alexandru cel Bun” din Gura Humorului. Din cele 64 de echipe înscrise în finală, s-au prezentat 26 de echipe, Echipa GRASP fiind selectată de juriu drept câștigătoare a competiției din acest an.

Competiția de rovere lunare a fost organizată de echipele ROSPIN School și Romanian Science Festival, echipe din care fac parte masteranzi sau specialist în astronomie, inginerie aerospațială, electronică sau telecomunicații. La startul competiției s-au aliniat peste 200 de elevi din toată țara, dintre care unii au avut echipaj propriu, iar alții au fost repartizați în echipe care nu îndeplineau criteriul de participare.

Profesorul Gabriel Anastasiu, de la Colegiul Naţional „Dragoş Vodă” Câmpulung Moldovenesc, ne-a spus că „ideea de bază a competiției ROSPIN a fost proiectarea în cadrul unei misiuni lunare, în anul 2075, a unui rover care să îndeplinească criteriile specifice unui vehicul lunar, dar să aibă și elemente de noutate în design. Competiția s-a desfășurat online, fiecare echipă având de parcurs un set de cursuri dintre cele mai diverse și de susținut o serie de quiz-uri care să ducă la departajarea echipelor. Au existat și sesiuni de Q&A, unde elevii au fost invitați să pună întrebări specialiștilor care au susținut cursurile”.

Romanian Space Initiative (ROSPIN) este o Organizație Non -Guvernamentală (ONG) pornită de câțiva tineri profesioniști și pasionați de explorarea spațiului, cu viziunea de a crea o comunitate unită de persoane cu pasiuni similare. De cealaltă parte, Romanian Science Festival (RSF) este primul festival naţional de ştiinţe din România. Această iniţiativă s-a născut din dorinţa de a implica cercetătorii şi studenţii români din diaspora în sistemul de educaţie din România cu scopul de a atrage elevii, în special din mediul pre-universitar, spre disciplinele ştiinţifice. „ROSPIN și RSF propun un proiect pentru liceenii de clasa a IX-a până la a XI-a care vă transportă în anul 2075 pe suprafața Lunii și prin care veți putea să vă demonstrați pasiunea pentru cercetarea spațiului. Veți avea de făcut un design de Rover Lunar care să îndeplinească anumite obiective tehnice, dar și un plan de afaceri care să vă permită să fiți competitivi pe piața imaginată de noi din anul 2075. Pentru a vă ajuta să ajungeți la un produs final bine pus la punct, vă vom oferi atât o carte a cursului cu informații tehnice, cât și o serie de webinarii live și înregistrate care vă vor pune în contact cu oameni din domeniul spațial. Atât proiectul în sine cât și lecțiile se vor desfășura exclusiv online, și aveți nevoie doar de un laptop pentru a participa!”, a fost propunerea organizatorilor pentru concurenții din acest an.