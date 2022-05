Joi, 12 Mai 2022 (11:35:28)

Asociaţia de ajutorare a copiilor şi tinerilor dotaţi, talentaţi şi din sistemul de protecţie a copilului aflat în dificultate „Euroactiv”, Asociaţia „Alecs Group”, Asociaţia „Plai Străbun” și Compartimentul de Prevenire și Analiză din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Suceava, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava, organizează vineri, 13 mai, între orele 13:00-14:00, un marş antiviolenţă, o simulare de accident rutier și o acțiune de tip Flash Mob cu mesaj antiviolență.

Acţiunea se desfăşoară în cadrul Săptămânii Naţionale a Voluntariatului, a X-a ediţie (9-15 mai 2022), și are ca scop sensibilizarea opiniei publice şi a factorilor de decizie în vederea diminuării obstacolelor şi prevenirii consumului de droguri, plante etnobotanice, violenţă, tutun şi accidente rutiere. Activitatea este sprijinită de Remat SC Alin For You SRL, ce pune la dispoziție două autoturisme pentru efectuarea simulării accidentului rutier, și de Palatul Copiilor Suceava, care va antrena participanţii la marş la un Flash Mob antiviolenţă.