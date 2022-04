Miercuri, 20 Aprilie 2022 (10:45:37)

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a făcut, miercuri, la Radio Top 91, primele declarații despre situația vicepreședintelui CJ, Silviu Cristinel Crețu, arestat preventiv pentru 30 de zile, acuzat de DNA de luare de mită și trafic de influență. Flutur s-a declarat uimit de cele întâmplate și a afirmat că până la această dată vicepreședintele CJ nu și-a înaintat demisia din funcție.

„Încă nu am fost informați de nici un demers al domnului Crețu privind demisia sa din funcție. Am fost și sunt foarte uimit de situația apărută la Suceava. Am încredere totală în justiție și în actul de justiție din România. Întotdeauna am susținut și voi continua să susțin independența justiției. Sunt convins că se va face lumină. Am luat toate măsurile de redistribuire a sarcinilor în ceea ce privește coordonarea activităților la nivelul Consiliului Județean. Le-am împărțit între vicepreședintele Niculai Barbă și administratorul public al județului, Irina Vasilciuc. Mai mult nu am ce să comentez, pentru că este o verificare în curs”, a declarat Gheorghe Flutur, la Radio Top 91.

Întrebat dacă vicepreședintele Crețu va rămîne în funcție, Gheorghe Flutur a răspuns: „Sunt niște proceduri pe care le voi respecta întocmai și ne gîndim la soluțiile viitoare pentru acoperirea activității la CJ, pentru că avem foarte multe investiții în perioada următoare și aici este un domeniu în care ne gîndim la cei mai buni specialiști pe care să-i punem să coordoneze”.

Procurorii DNA spun că Silviu Cristinel Crețu ar fi acceptat și primit în decembrie 2020 o primă tranșă de 40.000 euro de la administratorul „Autotehnorom”, Vasile Rîpan, firmă cu care Consiliul Județean avea contracte de întreținere și modernizare a drumurilor. Potrivit DNA, în perioada 16 – 29 martie 2022, Cristinel Crețu i-ar fi cerut lui Vasile Rîpan încă 40.000 de euro. Pe 4 aprilie, procurorii DNA Cluj au organizat un flagrant în sediul Consiliului Județean Suceava, iar din data de 5 aprilie a.c., vicepreședintele CJ se află în arest la Cluj.