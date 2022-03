Luni, 7 Martie 2022 (17:36:16)

Sunt cuvintele Adelinei Sanduliak, studentă din Ucraina, translator voluntar pentru refugiații care ajung în județul Suceava

Adelina Sanduluaik este originară din Cernăuți și este studentă în anul II la Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării din cadrul Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava (USV). Tânăra este unul dintre cei 30 de translatori voluntari din cadrul USV care activează la restaurante și hoteluri, în Vama Siret și în gară, pentru ajutorarea refugiaților. Ea este voluntar la Hotel Bucovina.

· Când a început războiul a sunat acasă. Nu i-a răspuns nimeni

,,Sunt oameni care chiar au nevoie de ajutor, care au fugit pentru că au probleme în țara lor. Mulți pleacă mai departe, în alte țări, nu stau aici, în România. Noi, voluntarii, ne străduim să le oferim ce ne stă nouă în puteri, cazare, mâncare, apă, transport, facem tot posibilul ca ei să se simtă bine, să se simtă primiți și să rămână mulțumiți", spune Adelina Sanduluaik.

Tânăra ne povestește impresiile sale din 24 februarie, ziua în care Rusia a atacat Ucraina: ,,A început pe neașteptate, nimeni nu înțelegea ce se întâmplă și ni părea a fi o glumă proastă având în vedere că noi deja de 8 ani suntem în război cu Rusia și nici o secundă nu ne-am gândit că lucrurile ar putea evolua atât de mult, iar situația va fi pierdută de sub control, noi am crezut la început că nu e nimic serios".

Adelina ne-a mărturisit că îi este frică pentru familia ei și a povestit că în dimineața în care a început războiul a sunat acasă, dar nu i-a răspuns nimeni. ,,Am sunat acasă, am vrut să vorbesc cu mama, însă nu mi-a răspuns nimeni și m-am speriat foarte tare, îmi era foarte frică să nu li se fi întâmplat ceva, îmi era și în continuare îmi este teamă de faptul că aș putea să îmi pierd mama, că aș putea să îmi pierd familia. În cele din urmă am reușit să iau legătura cu mama, era și ea foarte speriată, îi era frică de necunoscut, era foarte marcată de ceea ce se întâmplă, îi tremura vocea de frică, de emoțiile care o încercau, chiar dacă cu mine se străduia să fie calmă, echilibrată și să nu-și exteriorizeze sentimentele prin lacrimi și tonuri vocale". Adelina ne-a mai spus că îi este frică pentru tatăl ei: ,,...îmi este foarte frică să nu mi-l ia pe tata la război. Știu că foarte mulți pleacă din țară, se ascund, tatăl meu însă a spus că el nu își va lăsa familia și nu pleacă pentru nimic în lume, el nu este un trădător".

· ”Mulți dintre cei rămași în Ucraina au început să fure și să jefuiască”

În ceea ce privește situația din Ucraina la ora actuală, Adelina Sanduliak vorbește doar despre ceea ce se întâmplă în orașul din apropierea satului ei: ,,În Cernăuți situația este stabilă, în schimb sunt foarte mulți refugiați rămași în Ucraina care deja au început a face prostii, jefuiesc, intră în casele oamenilor refugiați în alte țări și fură tot ce le stă în cale, tot ce pot. E un dezastru. Toți stăm cu frică pentru că în orice moment cineva ne poate arunca o bombă și putem rămânem fără nimic".

Tânăra povestește că atitudinea colegilor săi față de ea, dar și față de alți colegi care vin din Ucraina s-a schimbat în ultimele zile: ,,am primit foarte multe mesaje, toți îmi propun ajutor, mă susțin, mă întreabă cum este la mine, cum mă simt, ce se întâmplă acasă, cum se simte familia mea..."

Întrebată ce crede ea că urmează, Adelina a spus: ,,Ucraina știu că nu dă înapoi, dar nici Rusia nu cedează, ceea ce sper eu este că noi vom câștiga... Rușii niciodată nu au vrut ca Ucraina să devină Europa, dar deja toată lumea a devenit Ucraina".

Anișoara Revencu