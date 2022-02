Joi, 24 Februarie 2022 (14:24:55)

Prefectura Suceava a informat că în cursul zilei de joi, la nivelul județului sunt în județul Suceava sunt 503 cazuri de infecție Covid -19 în evoluție, în creștere față de miercuri, când numărul acestora a fost de 481.

Totalul persoanelor internate și diagnosticate cu Covid-19 în spitalele din județul Suceava este de 147, din care 7 copii, iar numărul persoanelor suspecte de Covid-19, internate, este de 28.

Conform distribuției cazurilor de Covid-19 pe unități administrativ teritoriale, din cele 114 de localități sucevene, 27 nu au bolnavi de coronavirus, 25 are un caz în evoluție, 44 au sub cinci cazuri în evoluție, nouă au sub zece cazuri în evoluție, iar alte nouă au peste zece cazuri în evoluție.

La nivelul județului, în ultimele 24 de ore au fost internate 13 persoane suspecte de infecție cu Covid – 19, în același interval de timp fiind externate 29 persoane cu această afecțiune. În aceeași perioadă de referință au decedat șase persoane, din Satu Mare, Bălcăuți, Rădăuți, Câmpulung Moldovenesc, Pojorâta și Suceava, ca urmare a infecției cu Covid – 19.