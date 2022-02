Vineri, 11 Februarie 2022 (15:47:23)

Naționala de rugby a României întâlnește Portugalia, sâmbătă, la București, pe stadionul Arcul de Triumf, într-un meci realmente decisiv pentru campania de calificare pentru calificarea la Campionatul Mondial.

Doi sportivi din Suceava, humorenii Mihai Macovei și Daniel Plai, vor începe titulari în acest meci, o adevărată onoare pentru școala de rugby de la Gura Humorului.

Meciul România-Portugalia se joacă sâmbătă, de la ora 17.30, și este transmis de TVR 1.

Înaintea acestui meci decisiv, România este pe locul II în Rugby Europe, după Georgia, poziție care aduce calificarea directă. Spania și Portugalia sunt însă foarte aproape de România, pe locurile III și IV, astfel că orice meci contează enorm.

România vine după o victorie cu Rusia, în timp ce portughezii au reușit și ei un rezultat mare, un egal în deplasare, cu liderul Georgia.

Andy Robinson, antrenorul României, a declarat: „A fost grozav să îi avem din nou, alături de noi, în tribune, pe suporteri. Chiar dacă s-a jucat cu public doar 30% din capacitatea stadionului, atmosfera a fost ca și cum stadionul ar fi fost plin. În general, am fost mulțumit de rezultatul împotriva Rusiei – deși probabil ca jucătorii și suporterii deopotrivă au fost dezamăgiți de faptul că am luat trei eseuri cu moluri și nu am reușit să finalizăm câteva ocazii bune în care am depășit linia lor defensivă. În această săptămână am încercat să construim pe jocul din meciul cu Rusia, să facem un pas înainte. Echipa înțelege că trebuie să ne îmbunătățim jocul în toate aspectele, deoarece Portugalia a crescut foarte mult și are o forță ofensivă remarcabilă. Au obținut un rezultat grozav săptămâna trecută și vor veni la București plini de încredere, tocmai de aceea ar trebui să fie un meci frumos.”