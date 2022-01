Luni, 24 Ianuarie 2022 (18:41:12)

Dacă în alți ani, autoritățile sucevene erau prezente la Iași pe 24 ianuarie, pentru a sărbători Unirea Principatelor, anul acesta, odată cu dezvelirea bustului domnitorului Alexandru Ioan Cuza, s-a remarcat și o prezență mai mare la festivitățile organizate la nivel local.

Invitat să ia cuvântul, președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a făcut o paralelă cu evenimentele de la Iași, dar și cu istoria domnitorului Unirii:

„La mulți ani, dragi suceveni, dragi români, de aici, din vechea capitală a Moldovei. Vreau și eu să transmit astăzi, 24 ianuarie, un gând de unire și de unitate. Vreau să îi mulțumesc primarului Ion Lungu pentru că a continuată să împodobească această Alee a Unioniștilor cu statuia marelui domnitor Alexandru Ioan Cuza, după ce noi puneam pe 28 noiembrie 2018 statuia marelui Iancu Flondor. Cred că orice om care trece pe aici, pe această Alee a Unioniștilor, își aduce aminte de acești titani care au luptat pentru unitate și nimic nu este mai important astăzi decât să fim uniți.

În frumoasa Bucovină, noi de trei ori pe an sărbătorim Unirea - de Ziua Bucovinei, că ne-am unit cu țara, de 1 Decembrie pentru Marea Unire și astăzi, Unirea Principatelor. Ăsta este un lucru extraordinar. Și aceste repere într-un an de zile cred că trebuie să ne îndemne să fim mai uniți. Pentru că este pe buzele noastre cuvântul unire, dar parcă prea repede îl uităm, dacă ne uităm la dezbinare, la încordare, la luptă de foarte multe ori fără sens. Și mă refer în primul rând la clasa politică. Sigur că nici atunci când era Alexandru Ioan Cuza și ceilalți înaintași poate că nu era altfel. Dar e bine să învățăm, pentru că uniți putem să fim mult mai respectați. Și asta e valabil și aici, la Suceava, și pe toată zona Moldovei și în întreaga țară. Pentru că în această conjunctură internațională tristă, care ne dă fiori, poate că ne liniștim dacă suntem mai uniți. Am avut înțelepciune în acești ultimi ani, am reușit să avem un consens național, să aderăm la structura Nord Atlantică și la Uniunea Europeană. Lucruri care sunt încercate astăzi. Dar eu cred că noi, românii, trebuie să realizăm șansa pe care am avut-o, uriașă, să fim în aceste structuri care nouă ne dau stabilitate. La puțini kilometri de aici nu este același sentiment. Gândul meu de aici, de la Suceava, astăzi, este și către frații noștri români de peste graniță, de la Cernăuți și ne rugăm pentru ei, pentru liniștea lor și pentru pace în zonă. Cum și pentru frații noștri de peste Prut, din Basarabia - o altă provincie românească care a suferit și suferă și se gândește mereu la patria mamă. Noi am fost norocoși, dar nu trebuie să uităm de frații noștri.

Îmi pare rău că ziua asta de 24 ianuarie duce prea mult la dispute politice fără rost. Am participat de foarte multe ori la Iași la această sărbătoare a Unirii. În ultimii ani, dragi suceveni, a degenerat. A fost cu multe spectacole de huiduieli, triste, rușinoase, care nu fac cinste acestei țări. Până la urmă putem avea păreri diferite. Marele titan Cuza a avut curajul să facă reforme. Și reformele nu sunt totdeauna pe placul tuturor. Nu a sfârșit foarte bine, dar vorbim de statul Român modern, de reformele adevărate. Reforma agrară - 400.000 de țărani care primeau pământ, locuri de casă. Vorbim de Codul Civil, de Codul Comercial, reformele în justiție, învățământ, vămi, căile ferate construite. Unele dintre ele le faci și nu devii atât de popular. Mai superi. E valabil și azi. Dar noi ne aducem aminte de aceste reforme făcute de acest titan, pentru că astea au rămas în urmă și au pus bazele statului modern. Și eu asta spun, mai ales tinerilor și tinerilor politicieni. Asumare de răspundere. Chiar dacă uneori este nepopulară. Dar dacă este bine pe termen mediu și lung pentru această țară își vor aduce aminte urmașii și vor spune - Da, a făcut lucruri bune. Așa este. Și de asta eu mă bucur că astăzi am dezvelit statuia acestui titan, Alexandru Ioan Cuza, care este un reper, un simbol de moralitate pentru noi, pentru actul de dreptate și de justiție, de la ocaua lui Cuza până la foarte multe exemple și legi care au fost date în perioada lui.

Vă mulțumesc că ați venit aici. Mulțumesc și Bisericii, soldaților, presei, trebuie să ne dăm mâna sufletește, să fim uniți ca să ne fie și mai bine. Și e valabil pentru toți sucevenii și vă îndemn la unitate, să ne fie mai bine!”