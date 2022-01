Joi, 20 Ianuarie 2022 (14:22:41)

La acest început de an, dinspre Consiliul Județean Suceava au venit 200.000 de lei, ceea ce ridică la 900.000 de lei suma totală alocată de administrația județeană către Primăria Mitocu Dragomirnei. În acest fel, parteneriatul dintre cele două administrații, început în cursul anului trecut, s-a consolidat și există toate premisele să fie unul de durată. Pentru echilibrarea bugetului local al comunei Mitocu Dragomirnei, în cursul anului trecut Consiliul Județean Suceava a alocat în total suma de 700.000 de lei. Primii bani au fost virați la începutul lui 2021, iar diferența de 500.000 de lei a ajuns în conturile Primăriei Mitocu Dragomirnei la finele anului trecut.

”A fost o gură de oxigen importantă pe care am primit-o exact când aveam mai multă nevoie. Tocmai din acest punct de vedere apreciez în mod deosebit gestul președintelui Gheorghe Flutur, cu care am avut o colaborare excelentă în scurtul timp scurs din momentul în care am preluat mandatul de primar. În numele locuitorilor comunei Mitocu Dragomirnei vreau să mulțumesc public președintelui Consiliului Județean Suceava pentru acest sprijin și îmi exprim convingerea că această colaborare va continua și anii viitori”, a arătat Radu Reziuc, primarul comunei Mitocu Dragomirnei.

Conform primarului Radu Reziuc, sumele alocate în cursul anului trecut au ajutat administrația locală să își onoreze toate obligațiile pe care le avea, inclusiv pentru plata iluminatului public, dar și a restanțelor pentru serviciile de salubrizare, ceea ce a reprezentat un ajutor extrem de important.