Vineri, 14 Ianuarie 2022 (14:46:52)

Județul Suceava a fost nominalizat, vineri, într-o conferință de presă, de ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, ca având cel mai mare grad de ocupare a paturilor Covid din spitale, de 34%, în corelație cu cea mai scăzută rată de vaccinare anticovid din țară. Pe locul doi la gradul de ocupare a paturilor este județul Cluj – 28%, apoi Bucureşti şi Ilfov, cu 16%. Potrivit ministrului, la nivel național gradul mediu de ocupare a paturilor destinate acestei infecţii, dintr-un total de 25.000 de paturi, inclusiv paturile ATI.

În opinia lui Alexandru Rafila, Suceava are la acest moment cel mai mic număr de locuri libere în secțiile Covid deoarece „judeţul Suceava are cea mai mică acoperire vaccinală din ţară şi vedeţi că are cel mai mare grad de ocupare al paturilor din spital – 34%. Sigur, nu e îngrijorător, până la 75% mai este un ecart destul de mare. În mod evident evoluţiile depind de la judeţ la judeţ”, a declarat ministrul Sănătății.

· Suceava are a doua cea mai mare incidență din țară

De fapt, de la începutul pandemiei până acum, județul Suceava a fost printre primele care s-au confruntat cu valurile de infectări și, firesc, a fost printre primele care au revenit în zona verde, în valurile precedente. Această ordine se constată și în valul 5. Vineri, județul Suceava avea a doua cea mai mare incidență din țară, de 4,38 la mie, cu 565 de cazuri noi de infectare, din 2.212 persoane testate. Pe primul loc la incidență a fost vineri județul Cluj, cu 5,73 la mie și 753 de cazuri noi, iar pe locul 3 este municipiul București, cu 4,10 la mie și 1.598 de cazuri noi. Județul Suceava nu se poate compara nici cu București, nici cu Cluj, ca număr de spitale, implicit paturi Covid alocate.

Direcția de Sănătate Publică Suceava a comunicat, vineri, că numărul maxim de paturi destinate patologiei Covid în județ este de 888. La momentul actual, DSP Suceava a avizat pentru Covid 385 paturi, dintre care 14 sunt în secția ATI. La data de 14 ianuarie a.c., în spitalele din județ erau internați 252 de pacienți cu Covid, dintre care 25 sunt copii cu vârste cuprinse între 0-18 ani.

De la începutul anului 2022, adică în valul 5 al pandemiei de Covid-19, în județul Suceava au fost confirmate 4.645 de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2, față de 594 de cazuri în luna decembrie a anului trecut, înregistrându-se o creștere semnificativă a numărului de cazuri pozitive zilnice. A crescut semnificativ numărul de copii infectați, 442 până în momentul de față, precum și procentul de pozitivare, care a ajuns la peste 20-23% din totalul testelor efectuate. O parte din probe au fost trimise pentru secvențiere genetică la laboratoarele de specialitate din Iași și București și până în prezent au fost identificați 6 pacienți cu varianta Omicron.

„Având în vedere situația epidemiologică actuală, reflectată în cifrele de mai sus, subliniem, din nou, că vaccinarea rămâne soluția sigură și eficientă pentru învingerea pandemiei Covid-19”, se mai arată în comunicatul transmis de directorul DSP Suceava, Olivia Ioana Vlad.