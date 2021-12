Harta incidentei Covid in judetul Suceava

Marţi, 7 Decembrie 2021 (13:52:44)

Județul Suceava nu mai are nici o localitate în zona roșie de incidență Covid, însă a crescut numărul de infectări zilnice, față de zilele anterioare. Marți s-au înregistrat 30 de cazuri noi de infectare și 18 persoane au fost reconfirmate pozitiv la retestare, din 1.387 persoane testate. Incidența este de 0,39 la mie, cu 278 de cazuri active. Din cele 114 localități din județ, 41 nu au nici un caz activ de Covid, 30 au câte un caz, 28 au sub cinci cazuri, 8 au sub zece cazuri iar 7 au peste zece cazuri active. În zona galbenă de incidență sunt comunele Dorna Arini, Drăgoiești, Iacobeni și Șaru Dornei.

La nivelul județului Suceava se înregistrează un număr de 156.178 de persoane vaccinate anticovid, din care 107.397 persoane cu rapel și 28.121 de persoane au primit și doza a treia. În cursul zilei 6 decembrie a.c., s-au vaccinat 900 de persoane, din care 294 persoane cu prima doză.

La nivel național au fost efectuate 15.390 teste RT-PCR și 36.318 teste rapide antigenice, în urma cărora au fost înregistrate 1.421 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2, dintre care 43 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

Au fost raportate 107 de decese ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din țară. Dintre cele 107 de decese, unul a fost înregistrat la categoria de vârstă 20-29 ani, 3 la categoria de vârstă 40-49 ani, 6 la categoria de vârstă 50-59 ani, 24 la categoria de vârstă 60-69 ani, 5 la categoria de vârstă 70-79 ani și 68 la categoria de vârstă peste 80 ani.

100 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 4 pacienți decedați nu au înregistrat comorbidități, iar pentru 3 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.

Au fost raportate 6 decese anterioare intervalului de referință, survenite în județele Arad, Argeș, Covasna, Neamț, în lunile octombrie, respectiv noiembrie 2021. În intervalul de referință au fost raportate 101 decese.

Din totalul de 107 pacienți decedați, 93 erau nevaccinați și 14 vaccinați. Cei 14 pacienți decedați vaccinați aveau vârste cuprinse între 50-59 ani și peste 80 de ani. Toți pacienții vaccinați care au decedat prezentau comorbidități.