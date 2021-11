Marţi, 23 Noiembrie 2021 (14:32:02)

Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a declarat că în cadrul negocierilor care au avut loc pentru actuala formulă guvernamentală, PSD a avut de ales între a impune pachetul social și funcția de premier în prima etapă. Ioan Stan a subliniat că interesul românilor a primat, motiv pentru care PSD a decis că realizarea măsurilor din pachetul social este mai importantă decât deținerea funcției de premier, în prima rundă.

Stan a arătat că tocmai din acest motiv PSD s-a asigurat că va avea instrumentele guvernamentale pentru a realiza măsurile sociale anunțate, respectiv Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Sănătății, Ministerul Familiei. „Pe lângă acest aspect, negocierile trebuiau încheiate, pentru că este nevoie urgent de un guvern cu puteri depline care să facă rectificarea bugetară și să ia decizii absolut necesare ca românii și România să intre în normalitate. Motivul principal pentru care PSD a intrat la guvernare a fost acela de a opri căderea nivelului de trai și de a stabiliza situația economică, socială și sanitară din România. Acest obiectiv, cuprins în pachetul social, a fost prioritar în raport cu negocierile privind alocarea portofoliilor de miniștri”, a spus liderul PSD Suceava.

El consideră că PSD ar fi putut forța obținerea funcției de premier în prima rundă, dar ar fi pierdut ministerele cheie care îi permit acum să pună în aplicare programul social asumat în fața propriilor alegători. „Considerăm că deciziile pentru îmbunătățirea vieții acestor oameni trebuie să prevaleze față de interesul firesc de partid de a deține funcția de premier”, a afirmat Ioan Stan. El a explicat că măsurile principale din programul social cu care PSD merge la guvernare se referă la creșterea alocațiilor cu 40% (de la 427 lei la 600 lei pentru copii sub doi ani, creștere de la 214 la 243 lei pentru celelalte vârste și instituirea celei de-a 13-a alocații pentru copii cu dizabilități), creșterea salariului minim de la 2.300 la 2.550 de lei (+10,9%), creșterea pensiei minime cu 25% (de la 800 la 1.000 lei/lună), creșterea punctului de pensie cu 10%. Ioan Stan a spus că în plus se va acorda un ajutor suplimentar pentru perioada de iarnă tuturor pensionarilor cu pensia peste nivelul minim, dar sub 1.600 lei.

„Considerăm că prin aceste măsuri vom reuși să creștem nivelul de trai într-un interval de timp relativ scurt, aducând un plus de stabilitate în viața românilor, reușind totodată să creștem economia pentru a ne permite ulterior adoptarea altor decizii și investiții care vor contribui la dezvoltarea țării și la stabilitate socială”, a încheiat Ioan Stan.