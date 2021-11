Marţi, 16 Noiembrie 2021 (11:00:00)

Peste 4.000 de familii din Rădăuți s-au întors în timp noaptea trecută. Lăsați fără căldură și apă caldă, oamenii spun că își aduc aminte de vremurile din perioada de dinainte de 1990, când făceau frigul în propriile case. Pentru a nu îngheța, oamenii au fost nevoiți să improvizeze. Dacă unii dintre ei și-au cumpărat radiatoare electrice pentru a-și încălzi locuințele, alții au revenit la metodele tradiționale din epoca Ceaușescu. ”Am pus o haină în plus, un capot mai gros, iar la picioare am încălzit apă pe care am pus-o într-o sticlă. E ca acum 30 de ani când aveam căldură câte patru ore și apoi ne descurcam cum puteam”, a mărturisit o rădăuțeancă. Luni seară, la câteva ore după ce Nord Gaz a sistat furnizarea gazului metan către centrala termică a orașului, în casa femeii termometrul arăta 16,4 grade Celsius, temperatură care a scăzut până la orele dimineții având în vedere că afară nu au fost mai mult de 1-2 grade Celsius. Oamenii speră că situația va reveni la normal în cel mai scurt timp, mai ales că temperaturile externe sunt în scădere de la o zi la alta. Totul depinde de modul în care Primăria Rădăuți și Nord Gaz vor ajunge la o înțelegere și se va relua furnizarea gazului metan fără de care centrala termică a orașului nu poate funcționa.