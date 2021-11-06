Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Suceava a anunțat sâmbătă, pe site-ul oficial, că încă opt unități școlare preuniversitare pot să primească elevii fizic la clase, începând de luni, 8 noiembrie, pentru că în aceste școli rata de vaccinare a personalului angajat este de peste 60%. Este vorba de Școala Gimnazială Băișești, cu rata de vaccinare a personalului pe unitate de învățământ de 62,07%, Școala Gimnazială „Ion Creangă” Suceava, rata de vaccinare de 67,78%, Școala Gimnazială „Miron Costin„ Suceava, la care rata de vaccinare este de 60,87%, Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Suceava, cu rata de vaccinare în rândul angajaților de 69,29%, Școala Postliceală Sanitară Suceava, 66,67% rata de vaccinare, Liceul Tehnologic „Vasile Deac” Vatra Dornei, 63,04% rata de vaccinare, Școala Gimnazială Zamostea, 60,61 rata de vaccinare, Centrul de Studii „Ștefan cel Mare și Sfânt” Bucovina Câmpulung Moldovenesc, 71,43% rata de vaccinare.
Vă reamintim că după datele oficiale furnizate de IȘJ Suceava vineri, 5 noiembrie, reieșea că un sfert dintre unitățile de învățământ sucevene pot să-și primească elevii fizic la clase, începând de luni, 8 noiembrie. Era vorba de 59 de unități de învățământ, dintr-un total de 229 de unități școlare preuniversitare (25,76%), în care rata de vaccinare a angajaților este de minimum 60%. În celelalte unități școlare, elevii vor face învățământ online. După actualizarea datelor, avem 67 de unități școlare în care rata de vaccinare a personalului este de minimum 60%. Astfel, 29,25% din unitățile de învățământ sucevene vor începe orele cu elevii în clase. Aproape 70% din unitățile școlare sucevene vor face învățământ online.
Ordinul comun al miniștrilor Educației și Sănătății publicat vineri, 5 noiembrie, prevede următoarele: „Începând cu data de 08 noiembrie 2021, reluarea cursurilor cu prezența fizică se realizează pentru toate unitățile de învățământ preuniversitar în cadrul cărora un procent de minimum 60% din personal este vaccinat.Începând cu data de 08 noiembrie 2021, reluarea cursurilor se face în regim online pentru toate unitățile de învățământ preuniversitar în cadrul cărora un procent mai mic de 60% din personal este vaccinat”.
Pe site-ul oficial al IȘJ Suceava a fost publicat sâmbătă tabelul actualizat cu rata de vaccinare a personalului pe fiecare unitate de învățământ preuniversitar din județ.
Vă prezentăm tabelul actualizat:
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN SUCEAVA
RATA DE VACCINARE PERSONAL PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT la data de 6 noiembrie 2021
Nr. crt.
Denumire unitate şcolară
Rata vaccinare personal (%)
1
SCOALA GIMNAZIALA "IOAN BANCESCU" ADANCATA
27.50
2
SCOALA GIMNAZIALA "LUCA ARBURE" ARBORE
35.71
3
SCOALA GIMNAZIALA NR. 3 BAIA
48.72
4
SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE STOLERU" BAIA
50.94
5
SCOALA GIMNAZIALA BALACEANA
55.56
6
SCOALA GIMNAZIALA BALCAUTI
50.00
7
SCOALA GIMNAZIALA BERCHISESTI
31.71
8
SCOALA GIMNAZIALA "GEORGE TOFAN" BILCA
48.48
9
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 BOGDANESTI
50.00
10
SCOALA GIMNAZIALA "VASILE TOMEGEA" BOROAIA
25.00
11
SCOALA GIMNAZIALA BOSANCI
53.70
12
SCOALA GIMNAZIALA BOTOSANA
36.36
13
SCOALA GIMNAZIALA BREAZA
31.58
14
SCOALA GIMNAZIALA BRODINA
16.00
15
LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAI NANU" BROSTENI
41.10
16
SCOALA GIMNAZIALA "ARTUR GOROVEI" BUNESTI
60.00
17
SCOALA GIMNAZIALA BURLA
22.22
18
SCOALA GIMNAZIALA PÂRTEȘTI DE SUS
38.10
19
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL ”STEJĂRELUL” CAJVANA
37.14
20
LICEUL TEHNOLOGIC ”ȘTEFAN CEL MARE” CAJVANA
44.35
21
SCOALA GIMNAZIALA CALAFINDESTI
66.67
22
SCOALA GIMNAZIALA "GEORGE VOEVIDCA" CAMPULUNG MOLDOVENESC
56.10
23
SCOALA GIMNAZIALA "BOGDAN VODA" CAMPULUNG MOLDOVENESC
76.09
24
SCOALA GIMNAZIALA "TEODOR V. STEFANELLI" CAMPULUNG
MOLDOVENESC
50.00
25
COLEGIUL NATIONAL "DRAGOS VODA" CAMPULUNG MOLDOVENESC
38.64
26
COLEGIUL SILVIC "BUCOVINA" CAMPULUNG MOLDOVENESC
60.75
27
LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 CAMPULUNG MOLDOVENESC
46.25
28
COLEGIUL NATIONAL MILITAR "STEFAN CEL MARE" CAMPULUNG MOLDOVENESC
76.00
29
SCOALA PROFESIONALA SPECIALA CAMPULUNG MOLDOVENESC
43.21
30
SCOALA GIMNAZIALA "ION BARBIR" CAPU CAMPULUI
73.33
31
SCOALA GIMNAZIALA "STEFAN CEL MARE" CARLIBABA
36.36
32
SCOALA GIMNAZIALA CIOCANESTI
42.86
33
SCOALA GIMNAZIALA CIPRIAN PORUMBESCU
53.85
34
SCOALA GIMNAZIALA "VORNICU SIMION TAUTU" COMANESTI
26.09
35
SCOALA GIMNAZIALA "CONSTANTIN BLANARU" CORNU LUNCII
28.26
36
SCOALA GIMNAZIALA BAISESTI
62.07
37
SCOALA GIMNAZIALA COSNA
17.65
38
SCOALA GIMNAZIALA CRUCEA
33.33
39
SCOALA GIMNAZIALA MARITEI
50.00
40
LICEUL TEHNOLOGIC "OLTEA DOAMNA" DOLHASCA
63.24
Nr. crt.
Denumire unitate şcolară
Rata vaccinare personal (%)
41
SCOALA GIMNAZIALA BUDENI
44.19
42
SCOALA GIMNAZIALA GULIA
9.38
43
SCOALA GIMNAZIALA "HATMANUL SENDREA" DOLHESTII MARI
36.84
44
LICEUL TEHNOLOGIC DORNA CANDRENILOR
52.38
45
SCOALA GIMNAZIALA DORNA ARINI
39.13
46
SCOALA GIMNAZIALA DORNESTI
55.26
47
SCOALA GIMNAZIALA DRAGOIESTI
48.15
48
SCOALA GIMNAZIALA "LUCA GAVRIL" DRAGUSENI
30.43
49
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL "DUMBRAVA MINUNATA" DUMBRAVENI
40.00
50
LICEUL TEHNOLOGIC "MIHAI EMINESCU" DUMBRAVENI
52.54
51
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL "VOINICELUL" FALTICENI
25.00
52
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "PINOCCHIO" FALTICENI
56.36
53
SCOALA GIMNAZIALA "ALEXANDRU IOAN CUZA" FALTICENI
58.54
54
SCOALA GIMNAZIALA "ION IRIMESCU" FALTICENI
66.07
55
SCOALA GIMNAZIALA "MIHAIL SADOVEANU" FALTICENI
72.00
56
SCOALA GIMNAZIALA "IOAN CIUREA" FALTICENI
74.29
57
COLEGIUL NATIONAL "NICU GANE" FALTICENI
80.68
58
COLEGIUL TEHNIC "MIHAI BACESCU" FALTICENI
62.50
59
COLEGIUL "VASILE LOVINESCU" FALTICENI
63.16
60
GRADINITA SPECIALA FALTICENI
45.59
61
SCOALA GIMNAZIALA "ION MUCELEANU" FANTANA MARE
42.86
62
SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI EMINESCU" BANESTI
32.00
63
SCOALA GIMNAZIALA ONICENI
54.55
64
SCOALA GIMNAZIALA BUCSOAIA
16.67
65
SCOALA GIMNAZIALA "IRACLIE PORUMBESCU" FRATAUTII NOI
42.86
66
SCOALA GIMNAZIALA FRATAUTII VECHI
37.74
67
SCOALA GIMNAZIALA "ION SUHANE" FRUMOSU
41.94
68
SCOALA GIMNAZIALA "DIMITRIE GUSTI" FUNDU MOLDOVEI
61.76
69
SCOALA GIMNAZIALA "SAMSON BODNARESCU" GALANESTI
37.50
70
SCOALA GIMNAZIALA "PAHOMIE C VASILIU" GRAMESTI
41.38
71
SCOALA GIMNAZIALA "MIHAIL SADOVEANU" GRANICESTI
27.27
72
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL "LUMEA COPILARIEI" GURA HUMORULUI
33.33
73
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "CASUTA PITICILOR" GURA HUMORULUI
47.06
74
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 GURA HUMORULUI
34.09
75
SCOALA GIMNAZIALA "PETRU COMARNESCU" GURA HUMORULUI
35.48
76
SCOALA GIMNAZIALA "TEODOR BALAN" GURA HUMORULUI
53.49
77
COLEGIUL "ALEXANDRU CEL BUN" GURA HUMORULUI
69.12
78
CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA "SF. ANDREI" GURA HUMORULUI
46.78
79
SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI HALUNGA" HANTESTI
44.44
80
SCOALA GIMNAZIALA HARTOP
17.24
81
SCOALA GIMNAZIALA "I.G.SBIERA" HORODNIC DE JOS
42.11
82
SCOALA GIMNAZIALA "IULIAN VESPER" HORODNIC DE SUS
42.55
83
SCOALA GIMNAZIALA ”MARIA CANTACUZINO” HORODNICENI
31.43
84
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "LIVIU SUHAR" IACOBENI
37.50
85
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 IASLOVAT
22.22
86
SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 IASLOVAT
4.55
87
SCOALA GIMNAZIALA "SIMION FLOREA MARIAN" ILISESTI
62.50
88
SCOALA GIMNAZIALA IPOTESTI
23.53
Nr. crt.
Denumire unitate şcolară
Rata vaccinare personal (%)
89
SCOALA GIMNAZIALA "ION AFLOREI" IZVOARELE SUCEVEI
10.42
90
LICEUL TEHNOLOGIC "IORGU VIRNAV LITEANU" LITENI
47.47
91
SCOALA GIMNAZIALA ROTUNDA
42.86
92
SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE LABIS" MALINI
29.41
93
SCOALA GIMNAZIALA "KRYSTYNA BOCHENEK" POIANA MICULUI
57.14
94
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT MARGINEA
19.67
95
LICEUL TEHNOLOGIC "VASILE GHERASIM" MARGINEA
47.17
96
SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 MARGINEA
61.54
97
SCOALA GIMNAZIALA NR. 3 MARGINEA
48.00
98
SCOALA GIMNAZIALA MILISAUTI
46.81
99
SCOALA GIMNAZIALA MITOCU DRAGOMIRNEI
75.61
100
SCOALA GIMNAZIALA MOARA NICA
66.67
101
SCOALA GIMNAZIALA MOLDOVA SULITA
20.00
102
LICEUL TEHNOLOGIC "VASILE COCEA" MOLDOVITA
46.48
103
SCOALA GIMNAZIALA BAINET
33.33
104
SCOALA GIMNAZIALA OSTRA
75.00
105
SCOALA GIMNAZIALA PALTINOASA
26.67
106
SCOALA GIMNAZIALA PANACI
40.74
107
LICEUL TEHNOLOGIC "NICANOR MOROSAN" PARTESTII DE JOS
31.11
108
SCOALA GIMNAZIALA "CONSTANTIN MORARIU" PATRAUTI
53.70
109
SCOALA GIMNAZIALA POIANA STAMPEI
21.43
110
SCOALA GIMNAZIALA POIENI SOLCA
50.00
111
SCOALA GIMNAZIALA POJORATA
44.44
112
SCOALA GIMNAZIALA PREUTESTI
37.33
113
SCOALA GIMNAZIALA "MITROPOLIT IACOB PUTNEANUL" PUTNA
23.08
114
SCOALA GIMNAZIALA "ION LOVINESCU" RADASENI
24.14
115
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "MICUL PRINT" RADAUTI
83.87
116
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "PRICHINDELUL" RADAUTI
42.86
117
SCOALA GIMNAZIALA "GHEORGHE POPADIUC" RADAUTI
46.88
118
SCOALA GIMNAZIALA ”DIMITRIE CANTEMIR” RADAUTI
43.75
119
SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI EMINESCU" RADAUTI
70.91
120
SCOALA GIMNAZIALA "REGINA ELISABETA" RADAUTI
45.45
121
SCOALA GIMNAZIALA "BOGDAN VODA" RADAUTI
65.71
122
COLEGIUL NATIONAL "EUDOXIU HURMUZACHI" RADAUTI
70.69
123
COLEGIUL TEHNIC RADAUTI
44.00
124
COLEGIUL "ANDRONIC MOTRESCU" RADAUTI
33.33
125
SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "SF. STELIAN" RADAUTI
74.19
126
SCOALA GIMNAZIALA RASCA
18.52
127
SCOALA GIMNAZIALA SADOVA
68.18
128
SCOALA GIMNAZIALA ”AURELIAN STANCIU” SALCEA
62.50
129
SCOALA GIMNAZIALA ”CRISTOFOR SIMIONESCU” PLOPENI
38.46
130
SCOALA GIMNAZIALA NEAGRA SARULUI
36.96
131
SCOALA GIMNAZIALA SATU MARE
42.11
132
SCOALA GIMNAZIALA "DIMITRIE PACURARIU" SCHEIA
42.37
133
SCOALA GIMNAZIALA SERBAUTI
75.00
134
SCOALA GIMNAZIALA SIMINICEA
69.57
135
SCOALA GIMNAZIALA "PETRU MUSAT" SIRET
46.88
136
COLEGIUL TEHNIC "LATCU VODA" SIRET
66.99
137
SCOALA GIMNAZIALA "ALEXANDRU LAPUSNEANU" SLATINA
39.39
138
LICEUL TEHNOLOGIC "TOMSA VODA" SOLCA
52.73
139
SCOALA GIMNAZIALA "DIMITRIE ONCIUL" STRAJA
24.49
140
SCOALA GIMNAZIALA STROIESTI
41.38
Nr. crt.
Denumire unitate şcolară
Rata vaccinare personal (%)
141
SCOALA GIMNAZIALA STULPICANI
32.39
142
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL "OBCINI" SUCEAVA
70.59
143
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL "TANDARICA" SUCEAVA
31.82
144
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "GULLIVER" SUCEAVA
57.33
145
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "ASCHIUTA" SUCEAVA
37.21
146
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "PRICHINDEL" SUCEAVA
41.67
147
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "1-2-3" SUCEAVA
34.38
148
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 SUCEAVA
58.46
149
SCOALA GIMNAZIALA NR. 3 SUCEAVA
68.18
150
SCOALA GIMNAZIALA NR. 4 SUCEAVA
51.02
151
SCOALA GIMNAZIALA "JEAN BART" SUCEAVA
62.07
152
SCOALA GIMNAZIALA NR. 6 SUCEAVA
48.15
153
SCOALA GIMNAZIALA "GRIGORE GHICA VOIEVOD" SUCEAVA
61.54
154
SCOALA GIMNAZIALA NR. 8 SUCEAVA
62.22
155
SCOALA GIMNAZIALA "ION CREANGA" SUCEAVA
67.78
156
SCOALA GIMNAZIALA NR. 10 SUCEAVA
48.39
157
SCOALA GIMNAZIALA "MIRON COSTIN" SUCEAVA
60.87
158
COLEGIUL NATIONAL "STEFAN CEL MARE" SUCEAVA
71.64
159
COLEGIUL NATIONAL "PETRU RARES" SUCEAVA
72.16
160
COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" SUCEAVA
69.29
161
COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA "SPIRU HARET" SUCEAVA
59.49
162
COLEGIUL DE ARTA "CIPRIAN PORUMBESCU" SUCEAVA
60.16
163
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SUCEAVA
41.41
164
SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX "MITROPOLITUL DOSOFTEI" SUCEAVA
29.41
165
COLEGIUL ECONOMIC "DIMITRIE CANTEMIR" SUCEAVA
66.04
166
COLEGIUL TEHNIC "ALEXANDRU IOAN CUZA" SUCEAVA
65.43
167
COLEGIUL TEHNIC "PETRU MUSAT" SUCEAVA
41.18
168
COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA SUCEAVA
58.89
169
COLEGIUL TEHNIC "SAMUIL ISOPESCU" SUCEAVA
44.93
170
SCOALA POSTLICEALA SANITARA SUCEAVA
66.67
171
CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SUCEAVA
56.07
172
SCOALA GIMNAZIALA "DIMITRIE VATAMANIUC" SUCEVITA
29.41
173
SCOALA GIMNAZIALA TODIRESTI
23.81
174
SCOALA GIMNAZIALA "ACADEMICIAN H. MIHAESCU" UDESTI
28.26
175
SCOALA GIMNAZIALA ULMA
7.89
176
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 VADU MOLDOVEI
29.41
177
SCOALA GIMNAZIALA VALEA MOLDOVEI
29.73
178
SCOALA GIMNAZIALA "IORGU G. TOMA" VAMA
31.48
179
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL "CASUTA POVESTILOR" VATRA DORNEI
15.38
180
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "ALBA CA ZAPADA" VATRA DORNEI
44.19
181
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 VATRA DORNEI
66.67
182
SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 VATRA DORNEI
62.50
183
SCOALA GIMNAZIALA NR. 4 VATRA DORNEI
45.71
184
LICEUL TEORETIC ”ION LUCA” VATRA DORNEI
68.69
185
LICEUL TEHNOLOGIC "VASILE DEAC" VATRA DORNEI
63.04
186
SCOALA GIMNAZIALA VATRA MOLDOVITEI
33.33
187
SCOALA GIMNAZIALA VERESTI
50.00
188
SCOALA GIMNAZIALA COROCAIESTI
23.53
189
SCOALA GIMNAZIALA "IOAN VICOVEANU" VICOVU DE JOS
40.00
Nr. crt.
Denumire unitate şcolară
Rata vaccinare personal (%)
190
SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 VICOVU DE JOS REMEZAU
36.67
191
LICEUL TEHNOLOGIC "ION NISTOR" VICOVU DE SUS
41.98
192
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 VICOVU DE SUS
30.30
193
SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 VICOVU DE SUS
16.67
194
SCOALA GIMNAZIALA NR. 3 VICOVU DE SUS
14.29
195
SCOALA GIMNAZIALA BIVOLARIE
22.50
196
LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL BIVOLARIE
24.07
197
SCOALA GIMNAZIALA VOITINEL
27.87
198
SCOALA GIMNAZIALA ”DR. SIMION ȘI METZIA HÎJ” VOLOVAT
29.41
199
SCOALA GIMNAZIALA "CONSTANTIN TOMESCU" PLESESTI
51.06
200
SCOALA GIMNAZIALA ZAMOSTEA
60.61
201
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ZVORISTEA
67.92
202
CENTRUL DE STUDII "STEFAN CEL MARE SI SFANT" BUCOVINA CIMPULUNG MOLDOVENESC
71.43
203
ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ ”CENTRUL DE STUDII
EUROPEAN” FĂLTICENI
86.36
204
SCOALA POSTLICEALA FEG EDUCATION FALTICENI
37.50
205
GRADINITA ”PARADISUL PITICILOR” GURA HUMORULUI
16.67
206
GRADINITA "SF.MARIA" RADAUTI
16.67
207
CENTRUL DE STUDII ȘTEFAN CEL MARE SI SFÂNT ȘCOALA
POSTLICEALĂ SANITARĂ RĂDĂUȚI
76.92
208
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”GRĂDINIȚA MAGICĂ”
RĂDĂUȚI
66.67
209
ȘCOALA POSTLICEALA SANITARĂ CENTRUL DE STUDII "STEFAN CEL MARE SI SFANT" SUCEAVA
100.00
210
LICEUL TEHNOLOGIC "VIRGIL MADGEARU" SUCEAVA
69.23
211
LICEUL "NATANAEL" SUCEAVA
7.89
212
GRADINITA "SAMARITEANUL" NR. 20 SUCEAVA
33.33
213
LICEUL TEORETIC "FILADELFIA" SUCEAVA
31.36
214
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”MICUL PRINȚ” SUCEAVA
76.92
215
ȘCOALA PRIMARĂ ”SFÂNTUL IOAN CEL NOU DE LA SUCEAVA” SUCEAVA
53.66
216
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SI PRELUNGIT ”TRIKI RIKI” SUCEAVA
57.14
217
ȘCOALA POSTLICEALĂ F.E.G. EDUCATION - FILIALA SUCEAVA
100.00
218
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”LA PITICUL VESEL” SUCEAVA
77.27
219
ȘCOALA ROMÂNO-BRITANICĂ SUCEAVA” SUCEAVA
80.00
220
ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ "TARA DE SUS" VATRA DORNEI
0.00
221
CLUBUL COPIILOR CAMPULUNG MOLDOVENESC
78.57
222
CLUBUL COPIILOR FALTICENI
75.00
223
CLUBUL COPIILOR GURA HUMORULUI
76.92
224
CLUBUL SPORTIV SCOLAR GURA HUMORULUI
40.00
225
CLUBUL COPIILOR RADAUTI
23.08
226
CLUBUL SPORTIV SCOLAR RADAUTI
83.33
227
PALATUL COPIILOR SUCEAVA
65.00
228
CLUBUL COPIILOR VATRA DORNEI
36.36
229
CLUBUL SPORTIV SCOLAR VATRA DORNEI
83.33