Miercuri, 3 Noiembrie 2021 (15:59:33)

Casa Corpului Didactic (CCD) „George Tofan” Suceava organizează, în perioada 5-6 noiembrie 2021, în colaborare cu Școala Gimnazială „George Tofan” Bilca, evenimentul intitulat Zilele Casei Corpului Didactic „George Tofan” Suceava.

Organizatorii ne-au spus că în acest an se sărbătoresc 141 de ani de la nașterea lui George Tofan (5 noiembrie 1880), 15 ani de când instituția suceveană poartă acest nume, 51 de ani de când există instituția CCD în România, dar numai 48 de ani de funcționare.

Programul de anul acesta, exclusiv în format online, este unul special gândit, spun organizatorii: „pentru a depăși barierele de participare fizică și cuprinde forme excelente de adaptare la comunicarea online: workshop de final de proiect POCU, webinar, podcast (în cadrul Clubului de Storytelling al CCD <George Tofan> Suceava), prezentări de platforme educaționale, filme documentare aniversare sau PPT, semnale editoriale importante și de suflet (încheierea unui proiect editorial amplu de identificare și scoatere la lumină a tot ceea ce a scris George Tofan și a altui proiect, în curs, despre tot ce s-a consemnat despre el în localitatea de origine a acestui model de educație, și anume la Bilca), lansări de butoane de acces, aniversare, pe site-urile instituțiilor partenere, accesibile oricând și de oriunde”.

· Invitați. Prezentări

La eveniment vor participa, online, reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Suceava, ai autorităților publice locale, colaboratori, parteneri, formatori ai CCD Suceava, directori și profesori.

Prof. Costică Ionel Negru, directorul Școlii Gimnaziale „George Tofan" Bilca, a făcut o scurtă prezentare a prof. George Tofan: „Pe 5 noiembrie 1880 se năștea la Bilca George Tofan, personalitate complexă, spirit receptiv la modernitate, pedagog devotat, om politic și patriot înflăcărat, poet și publicist. A fost tipul profesorului bucovinean care s-a dedicat cu pasiune carierei pe care și-a ales-o și neamului românesc pe care îl reprezenta în Bucovina sub ocupație austriacă, un apostol al intelectualilor din Bucovina și un creator în cultura românească de dinainte de Marele Război. Cinstindu-i memoria și din adânc respect pentru activitatea susținută pe tărâmul magic al educației, școala din Bilca îi poartă cu mândrie numele. An de an, la 5 noiembrie, școala noastră desfășoară ample activități în memoria sa, mai puțin în ultimii 2 ani, din motive lesne de înțeles, având mereu lângă noi o instituție fanion a județului, este vorba de Casa Corpului Didactic Suceava, cu care ne-am dat mâna, uniți fiind în nume și ideal.”

Prof. Margareta Lupașcu, fondatorul Școlii de bune maniere – Suceava, susține că „înainte de orice, e musai să înțelegem cum stau lucrurile privitor la etichetă şi bunele maniere. Vă propun o incursiune în subiect, iar la final, acele reguli simple care, odată înţeles substratul lor, vor fi aplicate din convingere, nu formal, în educația online."

· Programul celor două zile:

Vineri, 5 noiembrie 2021: Workshop-ul online, pe Google Meet, „Diseminarea, transferul și valorificarea bunelor practici dezvoltate în cadrul proiectului POCU/74/6/18/106995 „Pro Educație! – Măsuri educaționale integrate pentru stimularea accesului la educație a copiilor aparținând unor grupuri vulnerabile” - cod SMIS: 106995: director - prof. Elena Manuela David, manager de proiect - prof. metodist Georgeta Colibaba; Semnal încheiere proiect editorial cu „Publicistica lui George Tofan”, volumul IV, apărută la Editura George Tofan Suceava – prof. Traian Duminică, prof. Gheorghe Giurcă, Gavril Irimescu: prof. metodist Daniela Zup; Prezentare „Realizarea de conținut educațional cu Livresq”: prof. Marinela Mocanu, Expert Resurse Educaționale Deschide în cadrul proiectului CRED; Prezentarea site-ului CCD „George Tofan” Suceava, Materiale aniversare - ing. Cătălin Laslău, prof. Daniela Argatu: Film-retrospectivă a evenimentului „Zilele CCD <George Tofan>” Suceava, Monografia CCD „George Tofan” Suceava, Prezentări: Mărturii peste timp, Podcast - în cadrul Clubului de Storytelling al CCD „George Tofan” Suceava: Bunele maniere în educația online: Margareta Lupașcu, profesor, jurnalist de radio, antreprenor în educație, fondator Școala de bune maniere – Suceava.

Sâmbătă, 6 noiembrie 2021: Prezentare PPT Școala Gimnazială „George Tofan” Bilca: director – prof. Costică Negru; Webinar – „George Tofan. Personalitate model a Bucovinei": Invitați: Mălina Anițoaei – secretar al Societății pentru Cultura și Literatura Română din Bucovina; Zaharie Rusu – primarul localității Bilca; Luca Ciubotaru – jurist, cetățean de onoare al localității Bilca; Daniel Hrenciuc – inspector al IȘJ Suceava – disciplina Istorie; Petrică Cioată – coordonator al grupului civic ”Inițiative pentru Bilca”; Semnal editorial: "Cronica școlară de la Școala Primară de Stat Bilca II Est (1917 – 1936)" și "Cronica Școalei din Bilca (1876 – 1920)", aflate sub tipar.

Inițiatorii evenimentului: Școala Gimnazială „George Tofan" Bilca, Primăria și Consiliul Local Bilca, grupul civic „Inițiative pentru Bilca". Tot cu acest prilej, se vor depune coroane de flori la bustul lui George Tofan din Bilca.