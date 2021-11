Mesaje de final de drum

Marţi, 2 Noiembrie 2021 (13:19:04)

Șocul provocat de dispariția neașteptată a celei care a fost Carmen Veronica Steiciuc, personalitate multicultural dezvoltată și persoană îndrăgită de foarte multă lume, continuă să se propage, iar mesaje de condoleanțe vin din toate părțile, atât din țară cât și de peste hotare.

Tocmai de aceea, Teatrul sucevean, pe care l-a înființat și care i-a fost casă în ultimii șase ani, a luat inițiativa de a-i dedica o carte de condoleanțe electronică, un loc în care cei care au cunoscut-o să își poată exprima gândurile la adresa ei.

„Am deschis, în memoria lui Carmen Veronica Steiciuc, o carte de condoleanțe electronică. Toți cei care doresc să transmită un mesaj, o pot accesa pe site-ul Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava, secțiunea „Carte de condoleanțe”: https://www.teatrulmateivisniec.ro/ro/carte-de-condoleante/. Vă mulțumim!”, au transmis reprezentanții teatrului sucevean, împreună cu o evocare a personalității celei care a fost primul director al instituției culturale nou înființate.

„In memoriam Carmen Veronica STEICIUC (n. 25 octombrie 1968 – d. 1 noiembrie 2021)

Carmen Veronica STEICIUC a fost un om bun. A visat la înfiinţarea unui teatru la Suceava şi a reuşit. Întreaga sa viaţă a fost practic încununată cu acest proiect de suflet, de care a fost mândră şi pe care l-a iubit căci i-a adus multă bucurie. Şi-a dedicat cariera oamenilor şi comunităţii.

Poetă, publicistă, teatroloagă, organizatoare de festivaluri literare şi teatrale, manager de teatru, Carmen Veronica Steiciuc a fost un valoros om de cultură al Bucovinei. Personalitatea sa a fost construită şi pe marginea unor valenţe mai puţin cunoscute, dar la fel de importante: a fost deopotrivă inginer, sociolog, asistent social, ghid autorizat, manager de proiecte, artist fotograf şi recitator.

Proiectele sale culturale însumează 56 de proiecte de asistenţă socială derulate între 1990-1997 în colaborare cu Christian Children’s Fund of Canada; 2 proiecte culturale transfrontaliere România-Ucraina; 106 proiecte literare (pentru 38 de proiecte fiind director şi pentru alte 68 de proiecte, coordonator/partener/membru al juriului); 31 de proiecte editoriale (8 ca autor, unul co-autor şi 23 ca redactor de carte), toate aceste cărți publicate în perioada 1995 – 2019. Carmen Veronica STEICIUC a fost director artistic al proiectului Suceava - Capitală Culturală Europeană, derulat în septembrie-decembrie 2015 precum şi director/coordonator a peste 460 evenimente teatrale şi turnee cu spectacole montate după piese semnate de dramaturgi sau regizori români sau străini.

În calitate de director general şi apoi manager, a construit cea mai importantă instituție de spectacole a judeţului Suceava - Teatrul Municipal „Matei Vişniec” Suceava – şi a semnat, între 2016 şi 2021, intrarea în producție a 19 spectacole pentru scenă, 3 spectacole lectură şi a 5 spectacole pentru spaţii neconvenţionale. Carmen Veronica STEICIUC este de asemenea iniţiatoarea şi creatoarea Zilelor Matei Vişniec încă din 2013, eveniment teatral devenit ulterior Zilele Teatrului Matei Vişniec, un amplu festival internaţional de teatru care are loc la Suceava în luna mai.

Lucrările sale ştiinţifice în domeniul teatrului au încununat munca ultimilor ani în care s-a dedicat artei teatrale. Din toamna acestui an, Carmen Veronica STEICIUC era doctorand în domeniul teatrologie, al Şcolii Doctorale de Teatru din cadrul Universităţii Naţionale de Arte George Enescu din Iaşi. O mare prietenă şi o cunoscătoare a operei dramaturgului Matei Vişniec, s-a aplecat cu deosebită atenţie şi admiraţie asupra creaţiei sale, studiu pe care ar fi vrut să-l continue.

Membră a Uniunii Scriitorilor din România, fost redactor șef al revistei ,,Bucovina Literară”, fost președinte al Societății Scriitorilor Bucovineni, membră a Societății Internaționale a Poeților din Washington D.C. – SUA, membră a Asociației Internaționale a Scriitorilor și Oamenilor de Artă Români LITERART XXI New York, membră a Ordinului Poeților Mantelați din cadrul Asociației Poesia Attiva – Unicorno, Torino, Italia, a Asociației Italienilor din România, Carmen Veronica STEICIUC a marcat deopotrivă lumea literară, prin excelenţă, poezia.

În ceea ce piveşte activitatea literară, Carmen Veronica STEICIUC şi-a făcut debutul publicistic în anul 1988, în „Pagini Bucovinene” nr. 7, (poeme). A colaborat de-a lungul anilor cu publicaţii precum Romanian Civilization no. 2, 1993, Romanian Cultural Fundation, Iaşi; (poeme) ROET, Drenthe, Hollande, 2000; (traduceri – cartea „Noiembrie la Drenthe”- Belcozar) Familia, Vatra, Tribuna, Ateneu, Flacăra, Luceafărul, Caiete botoşănene, Pagini bucovinene, Bucovina Literara, Zona literara, Ethos, Septentrion, Zburătorul, Cuvântul Libertaţii, Orizont, Arboroasa, Crai Nou, Origini-Romanian Roots, Caietele internaţionale de poezie /Cahiers internationaux de poésie, Di nuovo insieme – RO.AS.IT, In Memoriam, Dacia Literară etc. (poeme, articole, interviuri).

Proiecte editoriale:

(autor): Culoarea neprevăzută a orei, Centrul de Studii Româneşti, Iaşi, 1995; The essence of a dream, Editura Cuvântul Nostru, Suceava, 2003; Poeme de religii diferite, Editura Augusta, Timişoara, 2004; Cu o pereche de aripi noi, Editura Augusta, Timişoara, 2005; Cu o pereche de aripi noi / Avec une paire d’ailes nouvelles, ediţie bilingvă româno – franceză, traducere Florina Liliana Mihalovici, Editura Augusta, Timişoara, 2008; Vitrina cu dimineţi circulare / La vitrine aux matins circulaires, ediţie bilingvă româno-franceză, traducere Florina Liliana Mihalovici, Editura Paralela 45, Piteşti, 2010; Incertitudini în formă de aripă, Colecţia Opera Omnia, Editura TipoMoldova, Iaşi, 2011; Iahtul cu prieteni imaginari, Editura Tracus Arte, Bucureşti, 2019.

(co-autor): Antologia Sol omnibus lucet, Editura Lidana, 2012.

(redactor de carte): „San Giorgio e il Drago”- ediţie bilingvă (româno-italiană), editată de RO.AS.IT., 2006. „Poeţi olandezi contemporani”- antologie bilingvă (româno-olandeză), editată de Centrul Culturii Tradiţionale Suceava, 2006; „Caiete Udeştene”- editate de Centrul Culturii Tradiţionale Suceava, 2006, 2007,2008; „Caiete Mălinene” – editate de Centrul Culturii Tradiţionale Suceava, 2007, 2008; „Lumea Carpatică”- revistă de cultură şi civilizaţie tradiţională (număr comemorativ S. Fl. Marian), editată de Centrul Culturii Tradiţionale Suceava, 2007; „Caiete Udeştene” – editate de Centrul Cultural Bucovina Suceava, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. 2014, 2015; „Caiete Mălinene” – editate de Centrul Cultural Bucovina Suceava, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014; „Tineri autori la porțile dramaturgiei” – editura Charmides 2015 – antologia cuprinde cele mai frumoase zece texte din prima ediție a Concursului național de dramaturgie „Matei Vișniec”.

Carmen Veronica STEICIUC este deţinătoarea a peste 50 de premii la concursuri naţionale şi internaţionale de poezie. În iunie 2009 a fost rezident literar la Vila scriitoarei Marguerite Yourcenar, Centrul departamental de rezidenţă a scriitorilor europeni din Saint-Jans-Cappel, Departamentul de Nord, Franţa, în urma unui concurs desfăşurat la Paris în 2008. În martie 2014 a primit rezidenţa artistică oferită de La Napoule Art Foundation la Chateau de la Napoule, Mandelieu, Franţa, în urma unui concurs desfăşurat in Statele Unite ale Americii în noiembrie 2013.

Dedicată până la sacrificiu familiei, Carmen Veronica STEICIUC şi-a găsit în teatru marea dragoste. Teatrul Municipal Matei Vişniec Suceava este cel mai iubit dintre proiectele cărora Carmen Veronica STEICIUC le-a dat viaţă.

„Vă iubesc!” sunt ultimele cuvinte pe care Carmen ni le-a trimis chiar de ziua ei în urmă cu o săptămână. Plecarea ei atât de neaşteptată şi de nedreaptă ne-a îndurerat profund. Sperăm ca noi, colegii ei din teatru, să fim în stare să-i răsplătim toată dragostea ei.

Dumnezeu s-o odihnească şi să-i poarte sufletul bun în lumină!”.