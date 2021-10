Duminică, 31 Octombrie 2021 (16:57:31)

Un șofer a reușit „performanța” de a fi prins de două ori beat la volan, în aceeași zi, pe raza a două județe, respectiv Bistrița-Năsăud și Suceava. Practic, șoferul pericol public, prins beat de un prim echipaj, și-a continuat drumul la volan, deși, conform legii, trebuia să lase mașina în locul în care a fost oprit. Sâmbătă seară, în jurul orei 10.00, un echipaj de poliție de la Vatra Dornei, care acționa cu radarul pe DN 17, la Poiana Stampei, a oprit un autoturism VW înregistrat cu 72 de kilometri la oră în localitate. La volan era un localnic din Poiana Stampei, care a prezentat o dovadă înlocuitoare a permisului de conducere, dar fără drept de circulație. După verificări s-a constatat că, în aceeași zi, același șofer a fost oprit pe DN 17, la Prundu Bârgăului, având o concentrație de 0,89 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat. La al doilea etilotest, cel pus de polițiștii de la Poiana Stampei, șoferul avea concentrația de 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat. La această a doua oprire șoferul nu mai avea practic permis de conducere, astfel că a mai comis o infracțiune în plus. Bărbatul s-a făcut că nu înțelege ce i-a comunicat primul echipaj. El era obligat să nu mai urce la volan din momentul în care a fost prins băut. Polițiștii de la Compartimentul Rutier Vatra Dornei au constatat că Florin Chiforesc a comis infracțiuni una după alta, respectiv „conducerea pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană căreia i-a fost suspendată exercitarea dreptului de a conduce” și ”conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influența alcoolului”. Pe numele bărbatului din Poiana Stampei a fost emisă ordonanță de reținere pentru 24 de ore.