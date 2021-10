Joi, 28 Octombrie 2021 (19:09:45)

Primăria Fălticeni a depus la Compania Naţională de Investiţii un proiect pentru construcţia unei creşe cu şapte grupe. Anunţul a fost făcut de primarul din Fălticeni, Cătălin Coman, care a declarat că o astfel de creşă este absolut necesară în acest municipiu, el precizând că demersurile pentru această investiţie au fost începute încă din anul 2019. „Având în vedere necesitatea absolută pe care municipiul Fălticeni o are în construcţia unei creşe, încă din 2019 am luat decizia de a construi această creşă şi am încercat să identificăm resursa financiară şi programul prin care să putem realiza această investiţie foarte complexă şi destul de costisitoare pentru bugetul local. Am încercat să identificăm în primul rând fonduri europene, dar şi fonduri guvernamentale, şi am realizat şi o parte din documentaţie, în sensul că am identificat locaţia şi am realizat toată documentaţiile cadastrale necesare”, a arătat Cătălin Coman.

El a precizat că locaţia a fost aleasă astfel încât să fie într-o zonă centrală, să asigure un spaţiu suficient pentru o construcție cu toate amenajările exterioare necesare, dar și să existe o conectare cât mai bună şi eficientă la reţelele de utilităţi, apă, canal, gaze naturale şi energie electrică, astfel încât costurile pentru Primăria Fălticeni să fie minime. Astfel, primarul din Fălticeni a spus că viitoarea creșă se va construi pe strada Nicolae Beldiceanu, în spatele cantinei Colegiului Tehnic „Mihai Băcescu”. „Este o zonă didactică în primul rând. O zonă centrală, în imediata vecinătate a unei grădiniţe cu program prelungit, pentru că vrem să legăm într-un fel sau altul, să avem o continuitate în ceea ce înseamnă educaţia copiilor la vârste fragede. Practic ei vor fi la creşă până la trei ani, iar apoi se pot muta în imediata vecinătate la grădiniţa cu program prelungit”, a arătat primarul din Fălticeni.

El a declarat că proiectul a fost depus la CNI, iar Consiliul Local a adoptat o hotărâre prin care a fost pus la dispoziţie terenul pentru construcție și s-au aprobat și cheltuielile neeligibile. „Am optat pentru varianta de creşă medie, cu şapte grupe, cu un total de 70-84 de copii, pentru că normativele sunt între 10 şi 12 copii în grupă. Creşa va avea bucătărie proprie, sală de servire a mesei, un loc de joacă interior şi unul exterior, căi de acces auto şi pietonale, parcare, grupuri sanitare adecvate, un spaţiu pentru recreere şi relaxare, precum și spaţii didactice. Asta pentru că nu vorbim numai de un loc în care copiii să-şi aştepte părinţii, ci vorbim de un loc cu destinaţie didactică, în care copiii să înceapă să-şi dezvolte personalitatea şi să-şi perfecţioneze atât dezvoltarea fizică, cât şi cea mentală. Ne bucură faptul că Primăria Fălticeni este printre primele care au depus atât în format electronic, cât şi fizic la sediul CNI documentaţia necesară. Şi suntem extrem de optimişti că anul viitor există posibilitatea să înceapă efectiv această construcţie, iar această creşă să fie pusă la dispoziţia celor care au nevoie cât de repede. Suntem într-o societate în care părinţii trebuie să se întoarcă la serviciu, dar este o problemă extrem de mare şi la nivelul municipiului Fălticeni cu cei care au nevoie de bone. De multe ori este extrem de costisitor pentru acele familii să găsească acele bone. Din acest motiv oferim financiar posibilitatea părinţilor își lase copiii să petreacă timpul într-un mediu adecvat, specific, cu reale beneficii pentru dezvoltarea lor psiho-somatică viitoare”, a spus Cătălin Coman.