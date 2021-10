Zeci de elevi de la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava au participat la proiectul educaţional „Alege libertatea! Trafic de idei bune!”.Activitatea a cuprins un concurs de afișe, o dezbatere a problemei traficului de persoane, vizionarea unui film documentar şi completarea unui chestionar.

În acest fel, elevii suceveni au marcat, în perioada 18-22 octombrie, Săptămâna Prevenirii Traficului de Persoane. Evenimentul s-a desfăşurat sub sloganul „Alege libertatea! Trafic de idei bune!” şi este prima activitate antitrafic, dintr-un amplu proiect educaţional ce se va derula la acest colegiu, în parteneriat cu Asociaţia eLiberare.

După cum am aflat de la organizatori, prin acest proiect se atrage atenţia asupra unei probleme de actualitate, un fenomen ce are o amploare îngrijorătoare.

„La momentul actual, traficul de persoane este a doua cea mai profitabilă afacere ilegală după traficul de droguri, devansând traficul de arme. Unul dintre motivele pentru care a devenit o afacere profitabilă este că, spre deosebire de droguri, o persoană poate fi revândută. Multe dintre victimele traficului de persoane provin din Sud-Estul Europei şi se încadrează în grupa de vârstă 14-18 ani, iar România este, în continuare, una dintre principalele ţări surse de victime ale traficului de persoane în Uniunea Europeană. Având în vedere faptul că adolescenţii sunt cei mai expuşi traficului de persoane, ne-am propus ca, în acest an şcolar, să derulăm o serie de activităţi educative prin care să sporim gradul de conştientizare a unei probleme destul de grave, dacă ţinem cont de faptul că trăim, totuşi, în secolul al XXI-lea”, a explicat coordonatoarea proiectului, prof. Gabriela-Parascheva Hisem.

În cadrul proiectului educaţional „Alege libertatea! Trafic de idei bune!”, s-au desfășurat trei activităţi antitrafic, acestea având menirea de a informa şi de a determina elevii să înţeleagă această problemă, de a le arăta riscurile traficului de persoane. Ideea implementării acestui proiect a venit în urma parteneriatului semnat cu Asociaţia eLiberare, asociație care abordează aspecte generale cu privire la fenomenul traficului de persoane, dar și aspecte specifice cu privire la trăsăturile victimei și ale traficantului.

Programul educațional de prevenire a traficului de persoane este promovat, susținut și monitorizat de inspector școlar pentru educație permanentă și activități extrașcolare prof. Tatiana Vîntur, de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava. ,,Asociaţia ne-a asigurat suportul material, acesta constând în filme documentare, pliante şi autocolante”, a mai precizat prof. Gabriela-Parascheva Hisem.

Activitatea a inclus și un concurs de afișe, la care au participat elevii clasei a X-a C, profil arhitectură, arte ambientale și design, o dezbatere a problemei traficului de persoane, la clasa a X-a B profil plastică, vizionarea filmului documentar „Nefarious”, la care au participat elevii claselor a XII-a A, C și D precum și completarea unui chestionar în google forms la clasa a X-a C.