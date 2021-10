Luni, 25 Octombrie 2021 (17:45:14)

Duelul dintre CSU din Suceava și CSM Alexandria, scor 29-27, disputat duminică seară, în Sala „Dumitru Bernicu”, a fost unul pe viață și pe moarte. Chiar dacă au mai existat și erori în jocul lor, „universitarii” au meritul că au luptat până la capăt în fața unei formații aflate în mare foame de puncte, ai cărei jucători s-au agățat de orice minge.

„A fost un meci greu, pentru că am întâlnit o echipă din Alexandria care are în componență jucători valoroși și puternici precum Mocanu, un pivot de excepție, sau angolezul Hebo, care anul trecut a jucat cu Dinamo în Liga Campionilor. Nu aș vrea însă să justific aspectul jocului prin acest lucru, pentru că au fost situații pe teren pe care nu le-am rezolvat așa cum ar fi trebuit. Însă faptul că am obținut victoria este foarte important. Va trebui acum să ne motivăm ca să câștigăm puncte și cu echipele cu adevărat puternice ale campionatului, ceea ce nu am reușit până acum, cu toate că am fost de câteva ori foarte aproape, cedând la limită”, a declarat antrenorul principal al grupării sucevene, Petru Ghervan.

De partea cealaltă, experimentatul Constantin Ștefan, tehnicianul formației din Alexandria, nu și-a putut ascunde dezamăgirea după acest joc: „Meciul a fost unul echilibrat, am reușit să stăm aproape de echipa suceveană, una foarte ambițioasă, care practică un joc în viteză. Am avut și un moment în care am condus pe tabela de marcaj, însă din păcate am pierdut. Ne-am propus mult să obținem prima victorie stagională, dar se pare că dorința noastră s-a amânat și de această dată. Trebuie să ne întoarcem acasă și să muncim mai mult, cu mai mare încredere în forțele noastre, pentru că am fost foarte aproape de un rezultat favorabil în partida de la Suceava”.

CSU din Suceava ocupă locul al nouălea în ierarhia Ligii Zimbrilor după disputarea primelor opt etape.