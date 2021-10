Miercuri, 20 Octombrie 2021 (09:47:50)

Prezența unei delegații din cadrul Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor din USV la Expoziția Internațională INOVA de la Zagreb a fost răsplătită cu importante medalii de aur, cupa expoziției și premii speciale. Lucrările cercetătorilor din cadrul universității sucevene au fost astfel foarte apreciate în cadrul acestui important salon de inventică, al doilea ca vechime pe plan mondial dedicat inventatorilor, antreprenorilor, organizațiilor profesionale, universităților și institutelor de cercetare.

Desfășurată în acest an în perioada 13 – 15 octombrie la Zagreb, în Croația, Expoziția Internațională INOVA a împlinit 50 de ani de când adună cele mai bune invenții și încurajează spiritul inovator al tinerilor din întreaga lume. INOVA a început în 1971, ca o mică expoziție regională de invenții organizată la Muzeul Tehnic Zagreb, la inițiativa unui grup de entuziaști și a reușit să se transforme într-un spectacol internațional de invenții.

Salonul este organizat în colaborare cu Rețeaua Inventatorilor din Croația și WIIPA (Asociația Internațională de Inventică și Proprietate Intelectuală) și a atras delegații de inventatori, membri ai WIIPA din Taiwan, Malaezia, Polonia, Vietnam, Coreea, Cambodgia, Thailanda, România, Marea Britanie, Arabia Saudită, Canada, Federația Rusă, Iran și Ucraina. România a participat cu 9 brevete ale inventatorilor din București, Iași și Suceava.

La ediția din acest an Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a participat cu 4 lucrări. Cea mai apreciată lucrare a adiției din acest an a fost Pumping system, un sistem de pompare realizat cu materiale inteligente cu memoria formei, având ca autori cercetători și studenți doctoranzi ai USV precum: Eusebiu Toader, Ilie Nițan , Mihaela Pavăl, Dan Milici, Dumitru Cernușcă, Mariana Milici, Adrian Graur, Mihai Dimian și Constantin Ungureanu. Această lucrare a primit cupa și premiul special INOVA 2021 a secțiunii Inginerie electrică, electronică și energetică, Premiul special acordat de Asociația Internațională de inventică și Proprietatea Intelectuală (WIIPA), Medalia de aur a Salonului INOVA 2021, beneficiind și de un certificat de apreciere acordat de Edyta Wolczyk, CEO IBS Blobal, cu sediul în Polonia, companie multinațională de consultanță în domeniul inovării și designului, care se concentrează pe furnizarea de soluții pentru organisme guvernamentale, întreprinderi noi, întreprinderi mari, universități și proprietari individuali de afaceri. De altfelvaloarea acestei lucrări a fost confirmatăși în cadrul Salonului Internațional de Inventică ITE 2021 de la Londra, unde în cursul lunii august a obținut Medalia de aur.

Cercetătorii suceveni au obținut și alte premii în cadrul salonului INOVA 2021, precum Medalia de aur a Salonului INOVA 202 pentru ”Energy recovery system”, o soluție originală de recuperare a energiei la sistemele de deschidere a ușilor, avându-i ca autori pe Dan Milici, Mihaela Pavăl, Ilie Nițan, Oana Grosu, Eusebiu Toader, Cezar Popa, Pavel Atănăsoae, Crenguța Bobric și Daniela Irimia. Alte două medalii obținute au fost cea de argint, pentru ”Automatic system for monitoring drivers' attention”, un sistem de monitorizare a atenției conducătorilor auto, precum și o medalie de bronz pentru lucrarea ”Method and system for power supplying isolated electrical consumers”, o propunere de utilizare a sistemelor electrice ale unui automobil electric pentru alimentarea unor consumatori exteriori.