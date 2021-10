Marţi, 19 Octombrie 2021 (13:01:46)

Coordonarea sistemului medical la nivel județean, între spitale, Ambulanță și medici de familie își arată roadele, în primul rând prin reducerea deceselor în rândul pacienților cu Covid, dar și printr-o asistență medicală direcționată mai strict pe problema de sănătate pe care o are pacientul. Managerul Spitalului Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, dr. Alexandru Calancea, a declarat, marți, că de o săptămână mortalitatea la nivelul spitalului a scăzut la 4-5 decese pe zi, față de 8-9-10 decese/ zi în perioada anterioară. Doctorul Calancea, coordonatorul acestui program pus în practică la nivelul județului Suceava, a explicat că fluxurile de pacienți funcționează foarte bine și, chiar dacă „mai sunt câteva mici lucruri de reglat” cu medicii de familie și Ambulanța, aceste aspecte „se reglează din mers”. „Pacientul nu mai este plimbat între spitale și este transportat exact unde este nevoie pentru tratamentul problemei de sănătate pe care o are. De exemplu, dacă un pacient care stă în cartierul George Enescu din Suceava are o patologie de competența spitalului din Rădăuți, este dus direct acolo, nu vine mai întâi la Suceava și după aceea la Rădăuți. La fel se procedează cu pacienții cu Covid, în funcție de gravitatea bolii. Dacă pacientul este la un spital din județ și starea lui se agravează, este adus la Suceava. Dacă se îmbunătățește, este transferat la un spital care se îngrijește de cazurile ușoare. Lucrurile au început să funcționeze foarte bine, sunt mulțumit” a afirmat dr. Calancea.

· Marți dimineață, 256 din cei 257 de pacienți cu Covid internați în Spitalul Județean de Urgență Suceava erau cu necesar suplimentar de oxigen.

De asemenea, protocoalele de tratament naționale și internaționale au fost corelate cu observațiile medicilor de specialitate din Spitalul de Urgență Suceava și au fost transmise tuturor medicilor implicați din județ pentru ca medicația și oxigeno-terapia să fie aplicate strict în funcție de forma de boală pe care o au pacienții. „Am făcut aceste protocoale, le-am distribuit, verificăm zilnic fișele cu tratamentele administrate. Urmărim să nu se facă abuz de antibiotice, să evităm supramedicația și să nu ne trezim cu o avalanță de infecții cu Clostridium. La fel, terapia cu oxigen se adaptează la pacient și insistăm pe terapia non-invazivă, să <tragem> cât mai mult de pacient astfel încât intubarea să fie ultima soluție la care recurgem, când toate celelalte mijloace au fost epuizate”, a spus dr. Calancea.

În cadrul acestor reglementări, un medic din ATI face zilnic vizită în pavilioanele Covid și evaluează pacienții, iar medicul infecționist face zilnic vizită în secția ATI Covid.

În ceea ce privește aprovizionarea cu medicamente, managerul Spitalului de Urgență Suceava a declarat că pentru cea de care este responsabilă unitatea medicală nu sunt nici un fel de probleme, sunt asigurate stocurile, iar în cazul medicamentelor trimise de Ministerul Sănătății, de genul remdesivirului, s-au mai înregistrat sincope de una, două zile, dar fără probleme deosebite. De asemenea, este asigurat oxigenul necesar, stocatorul de 10.000 de litri fiind încărcat la 48 de ore. Pentru orice eventualitate, există permanent în stoc 120 de butelii de oxigen. Marți dimineață, 256 din cei 257 de pacienți cu Covid internați în Spitalul Județean de Urgență Suceava erau cu necesar suplimentar de oxigen. Legat de tratamentul cu anticorpi monoclonali, spitalul a primit de la Ministerul Sănătății 26 de flacoane, pentru tratarea a 13 pacienți. Dr. Calancea a subliniat că acest tratament se adresează doar pacienților în forma incipientă a bolii, în primele zile după contactul cu virusul, or astfel de pacienți nu prea sunt la spitalul din Suceava. „Majoritatea vin cu forme moderate spre grave sau direct grave, în care anticorpii monoclonali nu se administrează”, a mai spus medicul.