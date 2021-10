Marţi, 19 Octombrie 2021 (14:29:34)

Județul Suceava a înregistrat, marți, din nou un număr ridicat de infectări zilnice cu SARS-CoV-2. Din 2.048 de suceveni testați, 350 au fost confirmați cu Covid, cazuri noi, iar 44 de persoane au fost reconfirmate pozitiv la retestare. Incidența la nivel județean este de 4,32 la mie. La nivel național marți a fost raportat un număr record de decese în rândul pacienților cu Covid: 574 decese, dintre care 13 survenite: unul în luna septembrie 2021 și 12 în luna octombrie 2021, în județele Argeș, Constanța, Ialomița, Maramureș, Mureș și Suceava. 518 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 46 de pacienți decedați nu au înregistrat comorbidități, iar pentru 10 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.

Din totalul de 574 de pacienți decedați, 528 erau nevaccinați și 46 vaccinați. Cei 46 de pacienți decedați vaccinați aveau vârste cuprinse între 40 și 80 de ani. 43 dintre pacienții decedați vaccinați prezentau comorbidități, iar pentru 3 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități.

În județul Suceava sunt vaccinate 120.755 de persoane, din care 87.162 persoane cu rapel și 11.163 persoane au primit și doza a treia.

În intervalul 18-19 octombrie au fost internate în spitalele din județ 79 de persoane cu Covid, în același interval de timp fiind externate tot 79 de persoane. În total, marți dimineață erau internați 697 de pacienți cu Covid și 63 de pacienți suspecți de infectare. Disponibile pentru pacienții cu Covid mai sunt 207 locuri. În Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava sunt 257 de pacienți cu Covid, 28 pacienți sunt în zona tampon și 354 pacienți sunt cu alte afecțiuni (non-Covid). Dintre pacienții cu Covid unul are o formă ușoară, 107 prezintă forme medii ale bolii, 131 au forme grave, 18 prezintă forme critice și sunt internați în secția ATI (8 pacienți ventilați non-invaziv și 3 pacienți intubați, ventilați invaziv).

La Rădăuți sunt internați 168 de pacienți cu Covid, din care 12 cu forme critice; Câmpulung Moldovenesc - 57 de pacienți, din care 17 pacienți cu forme grave; Gura Humorului - 55 de pacienți, Siret - 24 de pacienți, Vatra Dornei - 67 de pacienți, din care 13 cu forme grave; Fălticeni - 69 de pacienți, din care 4 cu forme critice.

În carantină sunt 1.783 persoane, din 368 intrate în intervalul 18-19 octombrie, și în izolare, în afara celor aflate în spital, se află 3.247 persoane, din care 151 intrate în intervalul 18-19 octombrie.

În municipiul Suceava incidența este de 7,17 la mie, cu 914 cazuri active. Cele mai ridicate incidențe sunt în comuna Pojorâta - 12,07 la mie, cu 38 de cazuri active; Fundu Moldovei – 9,31 la mie, 35 de cazuri active și Gura Humorului - 8,56 la mie, cu 150 de cazuri active. Marţi în județ erau 3.349 de cazuri active.

Din cele 114 localități, una nu are niciun caz în evoluție, două au câte un caz în evoluție, 13 au sub cinci cazuri în evoluție, 28 au sub zece cazuri în evoluție, iar 70 au peste zece cazuri în evoluție.

· Situația în țară

La nivel național au fost efectuate 27.819 teste RT-PCR și 53.235 de teste rapide antigenice, în urma cărora au fost înregistrate 18.863 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, dintre care 273 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu Covid-19 este de 19.730. Dintre acestea, 1.805 sunt internate la ATI.

Din totalul pacienților internați, 486 sunt minori, 450 fiind internați în secții și 36 la ATI.